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  4. Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Россия
30 мая 2022, 22:15 | Обновлено 30 мая 2022, 22:23
3862
2

Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве

Украинский футболист московского «Динамо» посетил корпоратив

30 мая 2022, 22:15 | Обновлено 30 мая 2022, 22:23
3862
2
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
ФК Динамо Москва. Иван Ордец

По итогам сезона московское «динамо» устроило корпоратив. На вечеринке был замечен и украинский защитник Иван Ордец.

Экс-игрок сборной Украины танцует и пляшет в москве с партнерами по команде в то время, когда орки практически стерли лиця земли Волноваху – родной город футболиста (он родом из села Берегово недалеко от Волновахи).

Фотографии вечеринки появились в Instagram, который запрещен на территории мордора. Автор фото предлагает команде сделать «работу над ошибками».

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Иван Ордец Динамо Москва российско-украинская война Волноваха
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Источник XSport
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sand
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adidas777
Моральный урод!
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