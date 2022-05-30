Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Украинский футболист московского «Динамо» посетил корпоратив
По итогам сезона московское «динамо» устроило корпоратив. На вечеринке был замечен и украинский защитник Иван Ордец.
Экс-игрок сборной Украины танцует и пляшет в москве с партнерами по команде в то время, когда орки практически стерли лиця земли Волноваху – родной город футболиста (он родом из села Берегово недалеко от Волновахи).
Фотографии вечеринки появились в Instagram, который запрещен на территории мордора. Автор фото предлагает команде сделать «работу над ошибками».
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