Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве

По итогам сезона московское «динамо» устроило корпоратив. На вечеринке был замечен и украинский защитник Иван Ордец.

Экс-игрок сборной Украины танцует и пляшет в москве с партнерами по команде в то время, когда орки практически стерли лиця земли Волноваху – родной город футболиста (он родом из села Берегово недалеко от Волновахи).

Фотографии вечеринки появились в Instagram, который запрещен на территории мордора. Автор фото предлагает команде сделать «работу над ошибками».