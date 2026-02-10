Верес проводит спарринг с датским Видовре. Стартовые составы

«Верес» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. Во вторник, 10 февраля, подопечные Олега Шандрука проведут контрольный матч с клубом «Видовре» из Дании.

Соперник «Вереса» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Дании. До зимней паузы команда в 18 матчах набрала 29 очков (7 побед, 8 ничьих, 3 поражения) и в турнирной таблице идет на четвертом месте.

«Верес» два предыдущих контрольных матча проводил с клубами УПЛ. Команда Шандрука со счетом 2:3 уступила киевскому «Динамо», а 8 февраля одержала победу над ФК «Кудровка» (1:0).

Товарищеский матч. Турция. 10 февраля, 14:00

«Верес» (Украина) – «Видовре» (Дания)