Перспективный футболист, на которого не рассчитывает Костюк, покинул Динамо

Перспективный форвард киевского «Динамо» Федор Задорожный покинул расположение «бело-синих» и присоединился к луганской «Заре», где будет играть на правах аренды.

По информации журналиста Сергея Тищенко, главный тренер Игорь Костюк не видит 19-летнего футболиста в обойме команды, поэтому ближайшие полгода игрок проведет под руководством Виктора Скрипника.

В нынешнем сезоне Задорожный провел 11 матчей в чемпионате Украины U-19, где забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 19-летнего игрока истекает в феврале 2027-го.

Форвард, рост которого составляет 196 см, ранее успешно выступал за луганскую «Зарю» U-19, в составе которой провел 15 игр (18 забитых мячей и семь ассистов).

В активе Задорожного два матча в футболке сборной Украины U-20.