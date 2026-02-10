Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
10 февраля 2026, 11:44 | Обновлено 10 февраля 2026, 11:48
Трубин и Судаков могут остаться без главного тренера. Куда уйдет Моуриньо?

Именитый 63-летний специалист может возглавить после чемпионата мира сборную Португалии

10 февраля 2026, 11:44 | Обновлено 10 февраля 2026, 11:48
Трубин и Судаков могут остаться без главного тренера. Куда уйдет Моуриньо?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо может покинуть свою должность после завершения чемпионата мира, который состоится в 2026 году.

Именитый 63-летний специалист является главным кандидатом на то, чтобы возглавить сборную Португалии и заменить Роберто Мартинеса, контракт которого истекает после мундиаля.

Португальская футбольная федерация намерена предложить долгосрочное сотрудничество тренеру, который возглавил «Бенфику» в начале сезона 2025/26.

Лиссабонский клуб набрал 49 баллов и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от «Спортинга» (на три очка) и «Порту» (на семь пунктов).

«Бенфика» продолжает борьбу и в Лиге чемпионов, где сыграет против мадридского «Реала» на стадии плей-офф. Матчи против испанского соперника состоятся 17 и 25 февраля.

В составе «орлов» выступают два футболиста сборной Украины – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
