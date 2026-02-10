Трубин и Судаков могут остаться без главного тренера. Куда уйдет Моуриньо?
Именитый 63-летний специалист может возглавить после чемпионата мира сборную Португалии
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо может покинуть свою должность после завершения чемпионата мира, который состоится в 2026 году.
Именитый 63-летний специалист является главным кандидатом на то, чтобы возглавить сборную Португалии и заменить Роберто Мартинеса, контракт которого истекает после мундиаля.
Португальская футбольная федерация намерена предложить долгосрочное сотрудничество тренеру, который возглавил «Бенфику» в начале сезона 2025/26.
Лиссабонский клуб набрал 49 баллов и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от «Спортинга» (на три очка) и «Порту» (на семь пунктов).
«Бенфика» продолжает борьбу и в Лиге чемпионов, где сыграет против мадридского «Реала» на стадии плей-офф. Матчи против испанского соперника состоятся 17 и 25 февраля.
В составе «орлов» выступают два футболиста сборной Украины – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
🚨 José Mourinho is expected to be offered the Portugal manager job once Roberto Martinez's contract expires at the end of the World Cup. 🤯— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 10, 2026
(Source: @ESPNFC )
Imagine if Portugal win the 2030 World Cup when Mourinho is manager and the first World Cup since Cristiano Ronaldo… pic.twitter.com/m0BSqV7ZQW
