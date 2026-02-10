«Я был одним из лучших». Украинец покинул ЛНЗ после разговора с Пономаревым

Бывший игрок черкасского ЛНЗ Артур Авагимян прояснил, почему ушел из расположения «фиолетовых». Артур признался, что сразу понимал, что не много будет играть под руководством Виталия Пономарева.

«И, если честно, я сразу понял, когда поменялся тренерский штаб, что будет очень сложно. И потом у меня было очень много разговоров с главным тренером, и он мне говорил, что мне нужно перестроиться, чтобы я играл. Я делал все от меня в зависимости.

Я все равно считаю, что я заслуживал время игрового и в каждой тренировке я был одним из лучших. Он мне это говорил, что я очень хорошо тренируюсь, что я очень хорошо выгляжу. Был разговор и с главным тренером, и с директором клуба. Говорил, что у тебя нет никаких вопросов, что ты очень красиво выглядишь.

Но, наверное, мой стиль игры не очень нужен был им на поле. Потому и результат ЛНЗ говорит за себя. Я больше игрок, который играет с мячом через контроль мяча. В ЛНЗ второй стиль, более контратакующий и больше надо игрокам, которым не трудно играть без мяча. А я люблю играть с мячом», – сказал Артур.

В зимнее трансферное окно Авагимян сменил клубную прописку, перебравшись в расположение одесского Чернонорца, выступающего в Первой лиге Украины.