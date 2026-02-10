«Я был одним из лучших». Украинец покинул ЛНЗ после разговора с Пономаревым
Артур Авагимян пояснил, почему сменил клубную прописку
Бывший игрок черкасского ЛНЗ Артур Авагимян прояснил, почему ушел из расположения «фиолетовых». Артур признался, что сразу понимал, что не много будет играть под руководством Виталия Пономарева.
«И, если честно, я сразу понял, когда поменялся тренерский штаб, что будет очень сложно. И потом у меня было очень много разговоров с главным тренером, и он мне говорил, что мне нужно перестроиться, чтобы я играл. Я делал все от меня в зависимости.
Я все равно считаю, что я заслуживал время игрового и в каждой тренировке я был одним из лучших. Он мне это говорил, что я очень хорошо тренируюсь, что я очень хорошо выгляжу. Был разговор и с главным тренером, и с директором клуба. Говорил, что у тебя нет никаких вопросов, что ты очень красиво выглядишь.
Но, наверное, мой стиль игры не очень нужен был им на поле. Потому и результат ЛНЗ говорит за себя. Я больше игрок, который играет с мячом через контроль мяча. В ЛНЗ второй стиль, более контратакующий и больше надо игрокам, которым не трудно играть без мяча. А я люблю играть с мячом», – сказал Артур.
В зимнее трансферное окно Авагимян сменил клубную прописку, перебравшись в расположение одесского Чернонорца, выступающего в Первой лиге Украины.
