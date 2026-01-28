К черту полотенца! Почему нынешний коуч Зинченко ненавидит текстиль в АПЛ

Пока трансферная сага по досрочному возвращению Александра Зинченко из «Ноттингем Форест» в «Арсенал» и его последующему переходу в «Аякс», кажется, еще достаточно далека от разрешения, украинец все еще продолжает оставаться игроком «лесников», где имеет весьма и весьма неординарного шефа – главного тренера Шона Дайча.

54-летний специалист, который в прошлом поработал с Уотфордом, Бернли и Эвертоном, а в бытность футболистом являлся воспитанником академии «Ноттингем Форест», в своем родном клубе, кажется, решил бороться с весьма любопытным атрибутом матчей английской Премьер-лиги. Если Дон Кихот в романтизированной Испании XVII века сражался с ветряными мельницами, то Дайч в современной АПЛ готов броситься в атаку на… полотенца. Да-да, вы все правильно прочитали. Нынешнему коучу Зинченко буквально осточертел этот вид текстильных изделий на поединках национального чемпионата. И, как бы это странно не выглядело со стороны, а в целом Дайч имеет полное право на такие выводы.

В «крестовый поход» против полотенец на матчах АПЛ Шон Дайч пошел после победы на выезде над «Брентфордом» (2:0), которая случилась в минувший уик-энд и позволила «лесникам» закрепиться вне зоны вылета, принеся ключевые турнирные очки в аспекте борьбы за выживание. Несмотря на победу и, казалось бы, все поводы для хорошего настроения, после игры Шон Дайч негодовал. Причем, объектом его критических высказываний, вы не поверите, стали именно полотенца!

«Эти полотенца на бровке: я просто терпеть их не могу», – заявил главный тренер «Ноттингем Форест». «Ничего не имею против футболистов «Брентфорда»: таковы правила. Но что это за ерунда: как домашняя команда может иметь право решать, использовать ли на матчах Премьер-лиги полотенца на бровке или нет?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Кайоде из «Брентфорда» вытирает мяч полотенцем перед вбрасыванием из аута

Суть заключается в процедуре, предшествующей традиционному вбрасыванию мяча в игру из аутов. Чтобы предотвратить скользкость мячей – особенно в зимние месяцы – в Англии уже некоторые время существует процедура, позволяющая футболистам сперва использовать специальные полотенца. Правила Премьер-лиги предусматривают положение, согласно которому всякий раз перед игрой принимающая сторона на собственное усмотрение решает, применять ли на игре полотенца для тех, кто вбрасывает ауты, или нет. Что правда, регламент четко очерчивает, что полотенца, если домашний клуб принимает решение их использовать, должны быть предоставлены на равных условиях каждой из команд – как хозяевам, так и гостям.

Как-то повлиять на эту процедуру гости не могут, им остается лишь принять выбор хозяев. И, с одной стороны, доля логики в этом есть, так как для команд, где есть игроки, умеющие очень качественно использовать такую игровую деталь как ауты, крайне важно, чтобы в процессе не возникало ни малейших неудобств, но с другой стороны… Подобного рода маневр часто приводит к затягиванию времени и его пустой трате, сбивая динамизм разворачивания игры. Именно это столь категорично и не нравится Дайчу.

Любопытно, что ранее в других английских турнирах – например, в Кубке лиги или низших дивизионах, разыгрываемых «под крылом» Английской футбольной лиги (Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2) – уже запретили использование любых принадлежностей и приспособлений для подсушивания поверхности мяча от влаги. Но в поединках Премьер-лиги это правило все еще держится, и Шон Дайч, кажется, решил попробовать его уничтожить.

«Почему полотенца продолжают доставлять неудобства на матчах английской Премьер-лиги? Они только добавляют проблем к тем многочисленным вещам, о которых нам, главным тренерам, и так приходится постоянно думать. Так что никаких полотенец. К черту их! Это ведь так легко сделать, правда? Не нужно быть гением, чтобы понимать, насколько это правило нелогично, неестественно и непостижимо. Вот что дает дальний бросок? Он создает предпосылки для атаки. Он дает время. Он создает задержку. Есть много разных факторов».

Очевидно, что все эти реплики Дайча возникли после активного использования полотенца штатным исполнителем аутов в составе «Брентфорда» Майклом Кайоде, который в игре против «лесников» всякий раз тщательно обтирал мяч текстильным изделием, параллельно продумывая вариант дальнейшего развития событий и буквально выводя из себя главного тренера «Ноттингем Форест».

Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч в очередной раз негодует

Насколько логичны жалобы Дайча? На самом деле, последние подсчеты статистиков подтверждают мнение коуча «лесников» о том, что пауз в матчах АПЛ, где перед вбрасыванием аутов игроки используют полотенца, возникает гораздо больше. Если два сезона назад среднее время, необходимое для вбрасывания, составляло 15,6 секунд, а в минувшем розыгрыше АПЛ оно выросло до 16,1 секунд, то прямо сейчас статистики фиксируют дальнейших рост затягивания времени при исполнении аутов – до 17,8 секунд.

Возможно, уже в следующем сезоне ситуация кардинально улучшится, поскольку Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) собирается утвердить правило обратного отсчета для аутов и ударов от ворот. Это делается исключительно в попытке хоть как-то уменьшить ситуации с затягиванием времени и повысить динамизм футбольных действий на поле.

Что правда, если возвращаться к матчу «Брентфорд» – «Ноттингем Форест», то главный тренер «пчел» Кит Эндрюс после поражения сам не упустил возможности «уколоть» соперников, которые в какой-то момент, с точки зрения коуча лондонцев, начали затягивать время при введении мяча от ворот или розыгрыше штрафных ударов.

«Я думаю, нам не помогло то, что каждый удар от ворот у соперника занимал целую вечность, каждый их штрафной удар занимал целую вечность. Это не причина нашего поражения, а просто наблюдение за игрой с точки зрения набранного темпа и способности поддерживать атаки. Откуда у них [арбитров] взялось всего три минуты добавленного времени, мне совершенно непонятно», – заявил Эндрюс.

Что ж, полотенца полотенцами, а Шон Дайч, как опытный наставник, также прекрасно понимает, насколько важны в современном футболе всякие легальные детали, дающие возможность тактически затягивать время в ситуациях, когда это необходимо. Поэтому нынешние призывы наставника «Ноттингем Форест» к «полотенечной революции» вряд ли стоит уж настолько сильно воспринимать всерьез. Куда важнее, чтобы в том же IFAB наконец придумали действенные меры против частых затяжек времени, которые и вправду очень убивают зрелищность футбола, работая исключительно на результат в интересах одного из соперников…