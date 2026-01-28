ВИДЕО. Как Пегула и Анисимова определили полуфиналистку Australian Open

Шестая ракетка мира Джессика Пегула из США вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертьфинале американка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Аманду Анисимову (WTA 4) за 1 час и 37 минут.

Australian Open 2026. 1/4 финала

Джессика Пегула (США) [6] – Аманда Анисимова (США) [4] – 6:2, 7:6 (7:1)

Джессика и Аманда провели четвертое очное противостояние на уровне Тура. Пегула в четвертый раз обыграла Аманда.

Джесси одержала 12-ю победу в карьере над теннисистками из топ-5 рейтинга WTA. Пегула проведет третий полуфинал Grand Slam в карьере и первый не на US Open.

Следующей соперницей Пегула будет представительница Казахстана Елена Рыбакина.