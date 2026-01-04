Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны

Главный тренер «Жироны» Мичел остался доволен игрой команды после выездной победы над «Мальоркой». Этот успех позволил каталонцам покинуть зону вылета.

«Мы очень хорошо контролировали игру, действовали с характером, а первый час матча был просто исключительным. Во втором тайме соперник играл лучше, но мы защищались с душой – именно в тех компонентах, где имели проблемы в течение 2025 года. Я очень горжусь своими игроками, ведь мы мало побеждали до этого, и именно поэтому этот результат делает меня счастливым.

Команда проделала исключительную работу. Можно хорошо подготовиться к матчу, но игроки должны в это поверить – и сегодня они это сделали, учитывая нашу ситуацию.

Это еще один маленький шаг вперед, и мы завершаем тур вне зоны вылета. Это очень важно. Хочу поблагодарить фанатов, которые приехали нас поддержать.

По моему мнению, Лемар провел очень сильный матч. Из-за травм мы не всегда могли рассчитывать на него, но это игрок, который делает разницу, и он нам очень нужен.

Игра усложнилась, когда соперник начал действовать с двумя нападающими, поэтому я перешел на схему с пятью защитниками. Я не хотел делать больше замен, потому что без Витселя мы теряли борьбу в воздухе.

Я не заменил Владислава Ваната, потому что тогда мы бы потеряли глубину и угрозу в атаке.

Мы должны продолжать работать», – отметил тренер.