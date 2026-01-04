Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
04 января 2026, 22:45 | Обновлено 04 января 2026, 22:48
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны

Каталонцы победили «Мальорку» – 2:1

Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел остался доволен игрой команды после выездной победы над «Мальоркой». Этот успех позволил каталонцам покинуть зону вылета.

«Мы очень хорошо контролировали игру, действовали с характером, а первый час матча был просто исключительным. Во втором тайме соперник играл лучше, но мы защищались с душой – именно в тех компонентах, где имели проблемы в течение 2025 года. Я очень горжусь своими игроками, ведь мы мало побеждали до этого, и именно поэтому этот результат делает меня счастливым.

Команда проделала исключительную работу. Можно хорошо подготовиться к матчу, но игроки должны в это поверить – и сегодня они это сделали, учитывая нашу ситуацию.

Это еще один маленький шаг вперед, и мы завершаем тур вне зоны вылета. Это очень важно. Хочу поблагодарить фанатов, которые приехали нас поддержать.

По моему мнению, Лемар провел очень сильный матч. Из-за травм мы не всегда могли рассчитывать на него, но это игрок, который делает разницу, и он нам очень нужен.

Игра усложнилась, когда соперник начал действовать с двумя нападающими, поэтому я перешел на схему с пятью защитниками. Я не хотел делать больше замен, потому что без Витселя мы теряли борьбу в воздухе.

Я не заменил Владислава Ваната, потому что тогда мы бы потеряли глубину и угрозу в атаке.

Мы должны продолжать работать», – отметил тренер.

Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Мальорка - Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
