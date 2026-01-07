Пеп – об Амориме: что на самом деле стоит за отставкой главного тренера

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Рубен Аморим – высококлассный специалист. Наши соседи сделали такой выбор, но я искренне желаю Рубену успехов в его дальнейшей карьере», – отметил тренер.

Также Гвардиола затронул тему психологического давления на нтренеров в АПЛ, сравнив этот опыт со своей работой в чемпионате Испании и Бундеслиге.

«Везде ситуация идентична. Не существует лиги, где ты можешь чувствовать себя уверенно, не имея побед. Без должных результатов ничего не имеет веса. Тренеров приглашают благодаря их философии, а отправляют в отставку из–за итогов матчей. Порой для успеха требуется время. В последней игре у «Манчестер Юнайтед» в составе не было многих исполнителей – порой с такими кадровыми потерями совладать крайне непросто. Всегда возникают сложности, если ключевые футболисты не могут выйти на поле», – добавил Гвардиола.