Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пеп – об Амориме: что на самом деле стоит за отставкой главного тренера
Англия
07 января 2026, 06:07 | Обновлено 07 января 2026, 07:05
Пеп – об Амориме: что на самом деле стоит за отставкой главного тренера

Жестокие реалии АПЛ

Пеп – об Амориме: что на самом деле стоит за отставкой главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Рубен Аморим – высококлассный специалист. Наши соседи сделали такой выбор, но я искренне желаю Рубену успехов в его дальнейшей карьере», – отметил тренер.

Также Гвардиола затронул тему психологического давления на нтренеров в АПЛ, сравнив этот опыт со своей работой в чемпионате Испании и Бундеслиге.

«Везде ситуация идентична. Не существует лиги, где ты можешь чувствовать себя уверенно, не имея побед. Без должных результатов ничего не имеет веса. Тренеров приглашают благодаря их философии, а отправляют в отставку из–за итогов матчей. Порой для успеха требуется время.

В последней игре у «Манчестер Юнайтед» в составе не было многих исполнителей – порой с такими кадровыми потерями совладать крайне непросто. Всегда возникают сложности, если ключевые футболисты не могут выйти на поле», – добавил Гвардиола.

По теме:
Выплаты за увольнение тренерам в МЮ достигли впечатляющей отметки
Футболист МЮ высмеял увольнение тренера в соцсети
Романо подтвердил. Ман Сити подписывает топ-игрока за 65 миллионов фунтов
Рубен Аморим Пеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Михаил Олексиенко Источник: BBC
