Выплаты за увольнение тренерам в МЮ достигли впечатляющей отметки

Суммарные затраты «Манчестер Юнайтед» на выплаты компенсаций тренерам и представителям руководства после завершения эпохи Алекса Фергюсона достигли отметки в 100 миллионов фунтов.

По информации The Telegraph, после увольнения Рубена Аморима в понедельник клуб выплатит ему около 10 млн фунтов за полтора года, которые оставались по трудовому соглашению.

Таким образом, начиная с 2013 года, «МЮ» выделил 78 миллионов фунтов на выходные пособия для главных тренеров и их помощников. В частности, Дэвид Мойес получил 4,9 млн фунтов, Луи ван Гал – 8,4 млн, Жозе Моуринью – 19,6 млн, Оле–Гуннар Сульшер – 10 млн, Ральф Рангник – 14,7 млн, а Эрик тен Хаг – 10 млн фунтов.

Дополнительно около 21 млн фунтов было потрачено на привлечение новых наставников, а также на кадровые перестановки в директорате клуба. Наиболее крупной выплатой в этой категории стали 11 млн евро, перечисленные «Спортингу» за переход Аморима в 2024 году.