  4. Фанаты выбрали лучшего игрока Реала в декабре
07 января 2026, 05:51 |
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа был назван лучшим футболистом команды по итогам декабря, о чем сообщил официальный портал клуба.

Бельгиец занял первое место в рейтинге благодаря голосам фанатов. В течение последнего месяца года Куртуа выходил на поле в 5 поединках, в которых пропустил 5 мячей и в 2 случаях сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Для меня всегда большая честь удостоиться персональной награды от наших болельщиков. Учитывая мое амплуа, это может свидетельствовать о том, что по моим воротам наносили немало ударов, что не является идеальным показателем для команды, однако лично для меня месяц выдался удачным.

Мы продолжаем прогрессировать, уже одержали победу в стартовом матче 2026 года и не намерены останавливаться на достигнутом», – отметил Куртуа.

Михаил Олексиенко Источник: ФК Реал Мадрид
