Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Защита титула и европейский опыт. 2025 год для Динамо U-19
Молодежные турниры
06 января 2026, 16:57 | Обновлено 06 января 2026, 17:08
ВИДЕО. Защита титула и европейский опыт. 2025 год для Динамо U-19

Пресс-служба киевского клуба опубликовала итоговое видео за год

ФК Динамо U-19

Пресс-служба киевского Динамо продолжает подводить итоги 2025 года.

Безумные голы, защита титула и успехи на евроарене – юношеское «Динамо» U-19 не разочаровало в 2025 году.

Команда бело-синих сохранила статус чемпиона Украины и выступила в Юношеской лиге УЕФА.

Динамо опубликовало видеосюжет о достижениях команды U-19 за прошлый год.

Динамо Киев U-19 Динамо Киев Юношеская лига УЕФА чемпионат Украины по футболу U-19 видео
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
