ВИДЕО. Защита титула и европейский опыт. 2025 год для Динамо U-19
Пресс-служба киевского клуба опубликовала итоговое видео за год
Пресс-служба киевского Динамо продолжает подводить итоги 2025 года.
Безумные голы, защита титула и успехи на евроарене – юношеское «Динамо» U-19 не разочаровало в 2025 году.
Команда бело-синих сохранила статус чемпиона Украины и выступила в Юношеской лиге УЕФА.
Динамо опубликовало видеосюжет о достижениях команды U-19 за прошлый год.
