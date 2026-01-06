Пресс-служба киевского Динамо продолжает подводить итоги 2025 года.

Безумные голы, защита титула и успехи на евроарене – юношеское «Динамо» U-19 не разочаровало в 2025 году.

Команда бело-синих сохранила статус чемпиона Украины и выступила в Юношеской лиге УЕФА.

Динамо опубликовало видеосюжет о достижениях команды U-19 за прошлый год.

ВИДЕО. Защита титула и европейский опыт. 2025 год для Динамо U-19