Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо опубликовало все 92 гола юношеской команды U-19 в 2025 году
Молодежные турниры
29 декабря 2025, 03:23 | Обновлено 29 декабря 2025, 04:17
12
0

ВИДЕО. Динамо опубликовало все 92 гола юношеской команды U-19 в 2025 году

Киевская команда U-19 отличается высокой результативностью

29 декабря 2025, 03:23 | Обновлено 29 декабря 2025, 04:17
12
0
ВИДЕО. Динамо опубликовало все 92 гола юношеской команды U-19 в 2025 году
ФК Динамо U-19

Пресс-служба Динамо выложила в одном видео все 92 гола юношеской команды U-19 в 2025 году. В подборке – все забитые мячи юношей киевского клуба в официальных матчах в течение года.

Осенний этап чемпионата Украины U-19 завершился. Шахтер U-19 возглавляет таблицу с 42 очками (14 побед и 2 поражения), а Динамо U-19 идет вторым с 38 очками (11 побед и 5 ничьих), отставая от лидера на 4 пункта.

Видео позволяет оценить результативность команды и игру молодых футболистов столичного клуба.

ВИДЕО. Динамо опубликовало все 92 гола юношеской команды U-19 в 2025 году

По теме:
Кот-д’Ивуар – Камерун – 1:1. Диалло и автогол Конана. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Футболист Динамо Киев посетил Танцы со звездами
Спортинг одолел Риу Аве и оторвался от Бенфики с украинцами. Лидирует Порту
Динамо Киев U-19 видео голов и обзор Динамо Киев Юношеская лига УЕФА чемпионат Украины по футболу U-19
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Футбол | 28 декабря 2025, 15:53 1
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца

Бенфика стремится подписать Арсения Батагова

Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Футбол | 28 декабря 2025, 07:05 16
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?

Украинца хочет сохранить «Динамо», а «Жирона» готова осуществить трансфер

Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28.12.2025, 08:01
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Судаков стал четвертым украинцем, оформившим ассист в чемпионате Португалии
Футбол | 28.12.2025, 20:52
Судаков стал четвертым украинцем, оформившим ассист в чемпионате Португалии
Судаков стал четвертым украинцем, оформившим ассист в чемпионате Португалии
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 29.12.2025, 02:51
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 37
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
28.12.2025, 09:45 1
Бокс
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем