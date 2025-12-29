ВИДЕО. Динамо опубликовало все 92 гола юношеской команды U-19 в 2025 году

Пресс-служба Динамо выложила в одном видео все 92 гола юношеской команды U-19 в 2025 году. В подборке – все забитые мячи юношей киевского клуба в официальных матчах в течение года.

Осенний этап чемпионата Украины U-19 завершился. Шахтер U-19 возглавляет таблицу с 42 очками (14 побед и 2 поражения), а Динамо U-19 идет вторым с 38 очками (11 побед и 5 ничьих), отставая от лидера на 4 пункта.

Видео позволяет оценить результативность команды и игру молодых футболистов столичного клуба.

