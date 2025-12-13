Шахтер или Динамо? Как выглядит таблица ЧУ U-19 перед зимней паузой

Завершилась осенняя часть чемпионата Украины U-19 по футболу.

Шахтер U-19 и Динамо U-19 ведут упорную борьбу за чемпионство.

В 16-м туре 13 декабря Шахтер разгромил Эпицентр (6:0), а матч Динамо с Вересом (2:2) состоялся на месяц раньше из-за участия киевского клуба в Юношеской лиге УЕФА.

Донецкий Шахтер U-19 лидирует в чемпионате, имея 42 очка (14 побед и 2 поражения).

Киевское Динамо U-19 набрало 38 пунктов (11 побед и 5 ничьих) и находится на 2-й позиции, отставая на 4 очка от лидера.

Третьим идет житомирское Полесье U-19, у которого в активе 34 очка, еще на два пункта отстает львовский Рух U-19.

Победитель турнира получит право участия в Юношеской лиге УЕФА 2026/27.

Чемпионат Украины U-19 по футболу

Результаты 16-го тура

11.12. 11:30 Оболонь U19 – Металлист 1925 U19 – 0:2

12.12. 12:00 Кривбасс U19 – Колос U19 – 1:1

12.12. 13:00 Полесье U19 – Карпаты U19 – 2:0

12.12. 14:30 ЛНЗ Черкассы U19 – Заря U19 – 1:2

13.12. 11:00 Шахтер U19 – Эпицентр U19 – 6:0

13.12. 12:00 Полтава U19 – Рух U19 – 0:4

Турнирная таблица