Шахтер или Динамо? Как выглядит таблица ЧУ U-19 перед зимней паузой
Горняки после 16 туров опережают главного конкурента на 4 очка
Завершилась осенняя часть чемпионата Украины U-19 по футболу.
Шахтер U-19 и Динамо U-19 ведут упорную борьбу за чемпионство.
В 16-м туре 13 декабря Шахтер разгромил Эпицентр (6:0), а матч Динамо с Вересом (2:2) состоялся на месяц раньше из-за участия киевского клуба в Юношеской лиге УЕФА.
Донецкий Шахтер U-19 лидирует в чемпионате, имея 42 очка (14 побед и 2 поражения).
Киевское Динамо U-19 набрало 38 пунктов (11 побед и 5 ничьих) и находится на 2-й позиции, отставая на 4 очка от лидера.
Третьим идет житомирское Полесье U-19, у которого в активе 34 очка, еще на два пункта отстает львовский Рух U-19.
Победитель турнира получит право участия в Юношеской лиге УЕФА 2026/27.
Чемпионат Украины U-19 по футболу
Результаты 16-го тура
- 11.12. 11:30 Оболонь U19 – Металлист 1925 U19 – 0:2
- 12.12. 12:00 Кривбасс U19 – Колос U19 – 1:1
- 12.12. 13:00 Полесье U19 – Карпаты U19 – 2:0
- 12.12. 14:30 ЛНЗ Черкассы U19 – Заря U19 – 1:2
- 13.12. 11:00 Шахтер U19 – Эпицентр U19 – 6:0
- 13.12. 12:00 Полтава U19 – Рух U19 – 0:4
Турнирная таблица
