Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Шахтер или Динамо? Как выглядит таблица ЧУ U-19 перед зимней паузой
Молодежные турниры
13 декабря 2025, 16:11 | Обновлено 13 декабря 2025, 16:38
Шахтер или Динамо? Как выглядит таблица ЧУ U-19 перед зимней паузой

Горняки после 16 туров опережают главного конкурента на 4 очка

Шахтер или Динамо? Как выглядит таблица ЧУ U-19 перед зимней паузой
ФК Шахтер U-19

Завершилась осенняя часть чемпионата Украины U-19 по футболу.

Шахтер U-19 и Динамо U-19 ведут упорную борьбу за чемпионство.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 16-м туре 13 декабря Шахтер разгромил Эпицентр (6:0), а матч Динамо с Вересом (2:2) состоялся на месяц раньше из-за участия киевского клуба в Юношеской лиге УЕФА.

Донецкий Шахтер U-19 лидирует в чемпионате, имея 42 очка (14 побед и 2 поражения).

Киевское Динамо U-19 набрало 38 пунктов (11 побед и 5 ничьих) и находится на 2-й позиции, отставая на 4 очка от лидера.

Третьим идет житомирское Полесье U-19, у которого в активе 34 очка, еще на два пункта отстает львовский Рух U-19.

Победитель турнира получит право участия в Юношеской лиге УЕФА 2026/27.

Чемпионат Украины U-19 по футболу

Результаты 16-го тура

  • 11.12. 11:30 Оболонь U19 – Металлист 1925 U19 – 0:2
  • 12.12. 12:00 Кривбасс U19 – Колос U19 – 1:1
  • 12.12. 13:00 Полесье U19 – Карпаты U19 – 2:0
  • 12.12. 14:30 ЛНЗ Черкассы U19 – Заря U19 – 1:2
  • 13.12. 11:00 Шахтер U19 – Эпицентр U19 – 6:0
  • 13.12. 12:00 Полтава U19 – Рух U19 – 0:4

Турнирная таблица

По теме:
ЛНЗ Черкассы – Заря – 2:0. Лидера УПЛ не остановить. Видео голов и обзор
Олег ИЛЬИН: «Такие мячи пропускать нельзя»
Первая строчка гарантирована минимум на два месяца. ЛНЗ победил Зарю
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
