Динамо выступило с публичным обращением к Александру Шовковскому

Киевское «Динамо» впервые после увольнения Александра Шовковского посвятило ему пост в социальных сетях. Поводом для этого стал его день рождения.

«Поздравляем с Днем рождения, Александр Владимирович!

Футбольный клуб «Динамо» искренне поздравляет Александра Шовковского – легенду нашего клуба, человека, чье имя навсегда вписано в историю бело-синих. Ваша преданность «Динамо», характер победителя, профессионализм и лидерство были и остаются примером для поколений динамовцев.

Желаем крепкого здоровья, семейного тепла, вдохновения, новых свершений и побед во всех начинаниях. Пусть рядом всегда будет поддержка единомышленников, а каждый день приносит уверенность в завтрашнем дне», – говорится в сообщении пресс-службы киевлян.