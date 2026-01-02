Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо выступило с публичным обращением к Александру Шовковскому
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 22:02 |
1342
1

Динамо выступило с публичным обращением к Александру Шовковскому

Бывшему тренеру исполнился 51 год

ФК Динамо. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» впервые после увольнения Александра Шовковского посвятило ему пост в социальных сетях. Поводом для этого стал его день рождения.

«Поздравляем с Днем рождения, Александр Владимирович!

Футбольный клуб «Динамо» искренне поздравляет Александра Шовковского – легенду нашего клуба, человека, чье имя навсегда вписано в историю бело-синих. Ваша преданность «Динамо», характер победителя, профессионализм и лидерство были и остаются примером для поколений динамовцев.

Желаем крепкого здоровья, семейного тепла, вдохновения, новых свершений и побед во всех начинаниях. Пусть рядом всегда будет поддержка единомышленников, а каждый день приносит уверенность в завтрашнем дне», – говорится в сообщении пресс-службы киевлян.

По теме:
Василий САЧКО: «Никто из украинцев осенью в УПЛ не выстрелил»
Беланов рассказал, предлагали ли ему продать Золотой мяч
ЛНЗ не планирует отпускать легионера, который играл на ЧМ-2022
Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
vazazh
Ура, ДК щось памятає.
