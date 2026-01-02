Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 11:15 | Обновлено 02 января 2026, 11:56
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому

2 января легенде клуба исполнился 51 год

Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
ФК Динамо. Александр Шовковский

Сегодня свой 51-й день рождения отмечает легендарный вратарь киевского «Динамо» и бывший главный тренер клуба Александр Шовковский.

С знаменательной датой Александра Владимировича поздравил президент «бело-синих» Игорь Суркис.

«Уважаемый Александр Владимирович!

От себя лично и от всей динамовской семьи позвольте поздравить Вас с Днем рождения.

Наверное, не только в Украине, но и во всем мировом футболе трудно найти игрока, чья преданность одному клубу была бы столь искренней и последовательной, как у Вас. Ваше имя, жизненный путь, спортивное мастерство и достижения навсегда связаны с киевским «Динамо».

Слова «Вечно первый Александр Шовковский» вмещают в себя бесчисленные победы, памятные сейвы, рекорды, ответственную роль капитана и лидера, а также безграничную любовь и искреннее уважение болельщиков. Для команды Вы всегда были не просто игроком, а надежной опорой, а для новых поколений юных футболистов - примером для подражания.

На протяжении игровой карьеры Вы уверенно вели партнеров вперед, поддерживая их не только словом, но и собственными действиями, демонстрируя трудолюбие, целеустремленность и верность избранному делу. Впоследствии, уже в роли главного тренера, Вы с той же упорством и ответственностью передавали свой опыт футболистам, вдохновляя их расти, развиваться и посвящать себя любимому делу.

Бесконечно ценю Вашу жизненную позицию, патриотизм в самом широком смысле этого понятия, искреннюю любовь к родному клубу, городу и стране.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного уюта, новых успехов и побед на Вашем жизненном пути, а также, как и всем нам, возвращения к привычной жизни без сирен, тревог и взрывов», – отметил президент «Динамо».

Игорь Суркис Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
