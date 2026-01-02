Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Братья Суркисы создали праздник для болельщиков Динамо
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 03:02 |
50
0

Братья Суркисы создали праздник для болельщиков Динамо

Киевляне посетили столичные учебные заведения и детские дома

Братья Суркисы создали праздник для болельщиков Динамо
ФК Динамо

Представители ФК «Динамо» (Киев) и Фонда братьев Суркис посетили столичные учебные заведения и детские дома. Гости пришли не с пустыми руками, а с подарками, порадовав детей. Среди подарков были как сладкие наборы, так и спортивный инвентарь. Также юные фанаты получили памятные игровые футболки «Динамо» с автографами игроков первой команды «бело-синих».

ФК «Динамо» (Киев) и Фонд братьев Суркис передали персонализированное спортивное оборудование и вкусности детям в 10 специализированных учреждениях социальной поддержки столицы.

Также заместитель генерального директора ФК «Динамо» (Киев) Максим Радуцкий пообещал детям, что в январе самые активные и спортивные из них получат уникальную возможность провести совместную тренировку с футболистами первой команды «Динамо».

Николай Михайленко, полузащитник «Динамо»:

– Надеюсь, для детей подобный визит был очень важным, потому что когда я был ребенком, например, для меня это было бы прямо «вау». На самом деле, я буду счастлив, если мое присутствие сегодня и тот инвентарь и подарки, которые были подарены, добавят хоть немного настроения и сделают счастливыми этих детей.

– Мы сейчас находимся в стенах лицея-интерната для кадетов. Здесь, в первую очередь, царят дисциплина, уважение к старшим. Насколько дисциплина и вера в себя важны для достижения мечты?

– Я считаю, что дисциплина – это, наверное, самое первое, что должно быть и в спорте, и в жизни, потому что мотивация может быть действенной на короткой дистанции, а дисциплина – это долгосрочная перспектива. И, действительно, это очень важно. А вера в себя тоже зависит от многих факторов, но пока ты не начнешь верить в себя, то и никто не начнет верить в тебя.

– Чувствуете ли вы дополнительную ответственность, поскольку являетесь примером для детей, которые только начинают свой жизненный путь?

– Да, конечно. Особенно когда у тебя появляются дети, ты чувствуешь перед ними ответственность. Так же мы понимаем, что мы являемся примером для многих детей, поэтому наше поведение и наши привычки могут отражаться на них.

– С каким настроением входите в новый год?

– Знаете, в новый год всегда нужно входить с хорошим настроением, потому что, каким бы тяжелым ни был прошлый год, какими бы ни были в нем препятствия, все это нужно оставлять в прошлом. А также учиться на тех ошибках и на том опыте, которые были в прошлом году.

Денис Попов, защитник «Динамо»:

– Насколько для вас ценно принять участие в такой инициативе и присоединиться к празднику?

– Это не только моя инициатива, но и инициатива всего клуба – поддержать детей, которым сейчас не хватает родительского тепла. Перед такими праздниками хотелось им создать положительные эмоции и сделать подарки.

– Вы вручали подарки детям, которые занимаются футболом и активно следят за выступлениями «Динамо». Чувствовали дополнительную ответственность перед юными поклонниками в этот момент?

– Когда дети увидели подарки, их переполняли эмоции, и они уже больше сосредоточились на них. Конечно, ответственность всегда есть перед каждым болельщиком. Тем более перед детьми.

– Что для вас значат новогодние праздники?

– Для меня это прежде всего семейный праздник. Я стараюсь каждый год собрать всю семью. Конечно, война имеет свое влияние, и не все могут приехать. Но все равно у нас есть традиция собираться дома.

Увидеть настоящие неподдельные детские эмоции, улыбки на их лицах и огонек в глазах, дать им веру в светлое будущее – это было первоочередной задачей для ФК «Динамо» (Киев) и Фонда братьев Суркисов. И подводя итоги этого дня, полного любви, заботы и смеха, можем сказать, что задача была выполнена на «отлично».

Это только первый этап нашего сотрудничества. Уже в январе мы обязательно посетим их снова, ведь впереди воспитанников детских учреждений ждут совместные уроки физического воспитания вместе с футболистами и тренерами «Динамо» (Киев).

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото видео Вячеслав Суркис Григорий Суркис
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
