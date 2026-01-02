Мбаппе победил в очередном бомбардирском рейтинге 2025 года

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром топ-15 сильнейших чемпионатов по системе гол+пас в 2025 году (клуб и сборная).

В активе форварда Реала и сборной Франции 77 результативных действий в прошлом календарном году.

Второе место в данном рейтинге занял Гарри Кейн, который совершил 68 голевых действий за Баварию и сборную Англии.

Третьим стал Эрлинг Холанд (Манчестер Сити и сборная Норвегии) – 67 результативных действий.

Игроки топ-15 лиг с наибольшим количеством результативных действий в 2025 году (клуб и сборная):