Другие новости02 января 2026, 22:35 |
165
1
Мбаппе победил в очередном бомбардирском рейтинге 2025 года
Принимались во внимание результативные действия игроков топ-15 чемпионатов за клуб и сборную
02 января 2026, 22:35 |
165
Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром топ-15 сильнейших чемпионатов по системе гол+пас в 2025 году (клуб и сборная).
В активе форварда Реала и сборной Франции 77 результативных действий в прошлом календарном году.
Второе место в данном рейтинге занял Гарри Кейн, который совершил 68 голевых действий за Баварию и сборную Англии.
Третьим стал Эрлинг Холанд (Манчестер Сити и сборная Норвегии) – 67 результативных действий.
Игроки топ-15 лиг с наибольшим количеством результативных действий в 2025 году (клуб и сборная):
- 77 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)
- 68 – Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии)
- 67 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, сборная Норвегии)
- 60 – Вангелис Павлидис (Бенфика, сборная Греции)
- 55 – Майкл Олисе (Бавария, сборная Франции)
- 53 – Христос Цолис (Брюгге, сборная Греции)
- 51 – Виктор Осимхен (Галатасарай, сборная Нигерии)
- 51 – Ламин Ямал (Барселона, сборная Испании)
- 45 – Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции)
- 45 – Рафинья (Барселона, сборная Бразилии)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 января 2026, 06:42 3
Александр всегда знал, что разделит ринг с Джошуа и Фьюри
Футбол | 02 января 2026, 07:02 8
Португалец в восторге от Батагова
Футбол | 02.01.2026, 17:45
Футбол | 02.01.2026, 11:15
Футбол | 02.01.2026, 20:03
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
А як було гівно мбаппе, так і залишиться цим гівном. кейн на порядок кращий. Цілувати жопу мбаппе Кейну і не бачити Золотого мяча.
Популярные новости
01.01.2026, 06:12 15
01.01.2026, 08:00 1
01.01.2026, 18:23 10
01.01.2026, 03:21
02.01.2026, 03:32
01.01.2026, 17:33
01.01.2026, 06:00
01.01.2026, 09:14 2