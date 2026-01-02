Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Мбаппе победил в очередном бомбардирском рейтинге 2025 года

Принимались во внимание результативные действия игроков топ-15 чемпионатов за клуб и сборную

Мбаппе победил в очередном бомбардирском рейтинге 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром топ-15 сильнейших чемпионатов по системе гол+пас в 2025 году (клуб и сборная).

В активе форварда Реала и сборной Франции 77 результативных действий в прошлом календарном году.

Второе место в данном рейтинге занял Гарри Кейн, который совершил 68 голевых действий за Баварию и сборную Англии.

Третьим стал Эрлинг Холанд (Манчестер Сити и сборная Норвегии) – 67 результативных действий.

Игроки топ-15 лиг с наибольшим количеством результативных действий в 2025 году (клуб и сборная):

  • 77 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)
  • 68 – Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии)
  • 67 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, сборная Норвегии)
  • 60 – Вангелис Павлидис (Бенфика, сборная Греции)
  • 55 – Майкл Олисе (Бавария, сборная Франции)
  • 53 – Христос Цолис (Брюгге, сборная Греции)
  • 51 – Виктор Осимхен (Галатасарай, сборная Нигерии)
  • 51 – Ламин Ямал (Барселона, сборная Испании)
  • 45 – Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции)
  • 45 – Рафинья (Барселона, сборная Бразилии)
Доннарумма сыграл 8-й «сухой» матч в АПЛ. Кто имеет больше?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Куртуа и Мбаппе попросили Переса навсегда выгнать звезду из клуба
Килиан Мбаппе рейтинг статистика Гарри Кейн Эрлинг Холанд Вангелис Павлидис Майкл Олисе Христос Цолис Виктор Осимхен Ламин Ямаль Усман Дембеле Рафинья Диас
