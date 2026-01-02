Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик близок к возвращению в футбол после дисквалификации, которую, как отмечает источник, скоро должны снять.

Отмечается, что футболист снова сможет попадать в заявку «синих». У клуба уже есть план дальнейших действий: Мудрика могут отдать в аренду французскому «Страсбуру», чтобы он набрал форму и восстановил уверенность в своих силах. По окончании аренды руководство «Челси» примет окончательное решение о будущем украинца – оставить его в команде или выставить на трансфер.

В прошлом сезоне Мудрик сыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.