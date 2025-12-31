Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем

Известный украинский журналист и комментатор Валентин Щербачев поделился мнением о будущем вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который сейчас отстранен от матчей и тренировок из-за нарушения антидопинговых правил.

«Ему сейчас очень тяжело, ведь Мудрик – хороший футболист. Жаль, что все так получилось. Он многое потерял, и я не уверен, что после этого снова наступит его звездный час», – подчеркнул журналист.

Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.