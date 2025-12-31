Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Англия
31 декабря 2025, 22:42
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем

Щербачев считает, что украинец уже не вернет свой звездный уровень

Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Михаил Мудрик

Известный украинский журналист и комментатор Валентин Щербачев поделился мнением о будущем вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который сейчас отстранен от матчей и тренировок из-за нарушения антидопинговых правил.

«Ему сейчас очень тяжело, ведь Мудрик – хороший футболист. Жаль, что все так получилось. Он многое потерял, и я не уверен, что после этого снова наступит его звездный час», – подчеркнул журналист.

Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.

GloryUkraine
У Мудрика і не було зіркового часу. Менеджмент Шахтаря спрацював
 на 5 з +. Роздули, розпіарили його, впарили в Челсі, де він відразу "успішно" здувся.
andriyars
ми вже забули хто це такий.
