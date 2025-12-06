Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Челси нашел идеальный клуб для Мудрика, чтобы украинец вернулся в футбол
Англия
06 декабря 2025, 15:17 |
Челси нашел идеальный клуб для Мудрика, чтобы украинец вернулся в футбол

Украинец получит шанс в лондонском клубе, если успешно проявит себя в составе «Страсбурга»

Челси нашел идеальный клуб для Мудрика, чтобы украинец вернулся в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик может вернуться на поле уже 17 января 2026 года, но английский клуб уже определился с будущим футболиста.

Ожидается, что представитель Премьер-лиги отправит украинца в аренду во французский «Страсбург», чтобы тот набрал оптимальную форму. Из-за обвинения в употреблении запрещенных веществ Мудрик не выходил на поле с ноября 2024 года.

«Переход в «Страсбург» станет для Михаила идеальным вариантом. В «Челси» он вряд ли получит регулярную игровую практику, а постоянное пребывание на скамейке запасных в лондонском клубе не пойдёт ему на пользу.

Если ему удастся произвести впечатление во Франции, в будущем у него могут появиться возможности заиграть в «Челси», или же «синие» смогут рассмотреть трансфер Мудрика за разумную сумму денег.

Украинский вингер «Челси» сейчас находится на пороге нового этапа, и тепер все зависит от него – сможет ли он максимально использовать эту возможность и возродить свою карьеру.

Когда он присоединился к лондонскому клубу, его считали одним из самых ярких молодых талантов европейского футбола, поэтому футболист постарается реализовать свой потенциал в ближайшем будущем», – отметил источник.

Николай Тытюк
