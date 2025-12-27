Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КЕНДЗЕРЕК: «Динамо попало на самых сильных: Кристал Пэлас и Фиорентину»
Лига конференций
27 декабря 2025, 04:29 | Обновлено 27 декабря 2025, 04:44
Польский ассистент тренера бело-синих подвел итоги игры в Лиге конференций

ФК Динамо. Мацей Кендзерек

Польский ассистент тренера киевского «Динамо» Мацей Кендзерек рассказал о выступлении команды в еврокубках:

«Разочарование, что выбыли из Лиги конференций? Это очень большое разочарование, «Динамо» – это такой клуб, для которого второе место в чемпионате – это поражение, а вылет из еврокубков – большое поражение. Его поддерживает много людей по всей Европе. Мы осознаем, что не оправдали их ожиданий, ощущаем спортивный гнев, потому что знаем, как это выглядит.

Однако я не уверен, объективна ли система соревнований. Некоторые команды имели легкую жеребьевку, а мы попали на самые сложные команды из каждой корзины, как «Кристал Пэлас» или «Фиорентина».

Как болельщики это воспринимают? Самой важной темой остается война, но понятно, что они недовольны. Я не совсем знаю, что пишут в интернете, потому что еще не владею языком настолько хорошо, чтобы все понять, но ощущается недовольство.

«Динамо» – как «Легия» или «Лех»: кто-то неправильно посмотрел или что-то сказал – и сразу появляются статьи и фото. Медиа-прессинг большой, ощущалось, что о «Динамо» говорили очень много».

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Мацей Кендзерек Лига конференций
Николай Степанов Источник: Przeglad Sportowy
