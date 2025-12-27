Леоненко включил только одного игрока Динамо в символическую сборную УПЛ

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко составил символическую сборную первой части сезона в УПЛ, включив в нее только одного игрока «Динамо» – Александра Караваева.

Вратарь: Алексей Паламарчук (ЛНЗ).

Защитники: Педро Энрике (Шахтер), Илир Красници (Колос), Назарий Муравский (ЛНЗ), Александр Караваев (Динамо).

Полузащитники: Андрусв Араухо, Егор Твердохлеб, Глейкер Мендоса (все – Кривбасс), Мухаррем Яшари, Проспер Оба (оба – ЛНЗ).

Нападающий: Юрий Климчук (Колос).

Тренер: Виталий Пономарев (ЛНЗ).

