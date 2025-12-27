Леоненко включил только одного игрока Динамо в символическую сборную УПЛ
Бывший футболист «Динамо» считает, что нет вопросов к Караваеву
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко составил символическую сборную первой части сезона в УПЛ, включив в нее только одного игрока «Динамо» – Александра Караваева.
Вратарь: Алексей Паламарчук (ЛНЗ).
Защитники: Педро Энрике (Шахтер), Илир Красници (Колос), Назарий Муравский (ЛНЗ), Александр Караваев (Динамо).
Полузащитники: Андрусв Араухо, Егор Твердохлеб, Глейкер Мендоса (все – Кривбасс), Мухаррем Яшари, Проспер Оба (оба – ЛНЗ).
Нападающий: Юрий Климчук (Колос).
Тренер: Виталий Пономарев (ЛНЗ).
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
