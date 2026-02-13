СК Полтава и Буковина играют товарищеский матч. Стартовые составы

СК «Полтава» и «Буковина» продолжают подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах. В пятницу, 13 февраля, команды проведут спарринг.

СК «Полтава» проводит первый сезон в УПЛ. В первой части чемпионата команда набрала девять очков и расположилась на последнем месте турнирной таблицы.

«Буковина» лидирует в Первой лиге. Команда не потерпела ни одного поражения и всего три матча из 18 завершила вничью.

Обе команды в своих предыдущих контрольных матчах одержали крупные победы. СК «Полтава» обыграла «Ингулец» 4:1, а «Буковина» со счетом 8:1 разгромила ФК «Ужгород».



Товарищеский матч. Минай. 13 февраля, 14:00

СК «Полтава» – «Буковина» (Черновцы)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Буковина»