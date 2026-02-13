Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СК Полтава и Буковина играют товарищеский матч. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Полтава
13.02.2026 12:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 11:34 | Обновлено 13 февраля 2026, 12:03
113
0

СК Полтава и Буковина играют товарищеский матч. Стартовые составы

Поединок СК «Полтава» – «Буковина» состоится 13 февраля в 12:00 по Киеву

13 февраля 2026, 11:34 | Обновлено 13 февраля 2026, 12:03
113
0
СК Полтава и Буковина играют товарищеский матч. Стартовые составы

СК «Полтава» и «Буковина» продолжают подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах. В пятницу, 13 февраля, команды проведут спарринг.

СК «Полтава» проводит первый сезон в УПЛ. В первой части чемпионата команда набрала девять очков и расположилась на последнем месте турнирной таблицы.

«Буковина» лидирует в Первой лиге. Команда не потерпела ни одного поражения и всего три матча из 18 завершила вничью.

Обе команды в своих предыдущих контрольных матчах одержали крупные победы. СК «Полтава» обыграла «Ингулец» 4:1, а «Буковина» со счетом 8:1 разгромила ФК «Ужгород».

Товарищеский матч. Минай. 13 февраля, 14:00

СК «Полтава» – «Буковина» (Черновцы)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Буковина»

По теме:
ФОТО. Финальный этап сборов. Как Шахтер готовился к двум спаррингам
Шахтер – Дила. Текстовая трансляция матча
Полтава – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Полтава Буковина Черновцы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Футбол | 13 февраля 2026, 05:42 39
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе

Василий Зима подчеркнул, что киевляне во время матча общаются на русском

Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12 февраля 2026, 19:43 40
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций

Команда Сергея Реброва будет выступать в группе B2 Дивизиона B

Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Бокс | 12.02.2026, 09:40
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Футбол | 13.02.2026, 09:04
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 12.02.2026, 10:16
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
12.02.2026, 07:48 2
Футбол
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 4
Олимпийские игры
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 10
Бокс
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 7
Олимпийские игры
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 68
Футбол
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем