Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Испания
27 декабря 2025, 04:02
Энрике не хочет видеть в ПСЖ одного из самых известных футболистов мира

Тренер против прихода Винисиуса Жуниора

Энрике не хочет видеть в ПСЖ одного из самых известных футболистов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике выступил против возможного трансфера вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации источника, несмотря на интерес к бразильцу со стороны президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи, испанский специалист четко дал понять руководству, что не видит Винисиуса в своем проекте. Луиса Энрике не устраивает игровой профиль футболиста, в частности его низкая вовлеченность в защитные действия и сложная адаптация к командным схемам.

Кроме того, тренер считает подписание Винисиуса необязательным, ведь левый фланг атаки уже укомплектован такими игроками, как Брэдли Баркола, Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия.

Луис Энрике Винисиус Жуниор чемпионат Франции по футболу Ла Лига ПСЖ Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
