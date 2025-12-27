Энрике не хочет видеть в ПСЖ одного из самых известных футболистов мира

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике выступил против возможного трансфера вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации источника, несмотря на интерес к бразильцу со стороны президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи, испанский специалист четко дал понять руководству, что не видит Винисиуса в своем проекте. Луиса Энрике не устраивает игровой профиль футболиста, в частности его низкая вовлеченность в защитные действия и сложная адаптация к командным схемам.

Кроме того, тренер считает подписание Винисиуса необязательным, ведь левый фланг атаки уже укомплектован такими игроками, как Брэдли Баркола, Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия.