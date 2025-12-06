Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
Тренер не раскрыл, кто сыграет против «Ренна»
В субботу, 6 декабря, в рамках 15-го тура французской Лиги 1 состоится поединок между «ПСЖ» и «Ренном». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Участие в этой встрече не сможет принять основной вратарь команды Люка Шевалье, который травмирован. Наставник парижан Луис Энрике отказался перед матчем называть стартового вратаря команды.
«Я не хочу ничего говорить о воротарях. Сафонов? Ренато Марин? Кто бы ни сыграл в воротах, это будет хороший вариант для «ПСЖ», – сказал Энрике порталу RMC Sport.
В этом сезоне Сафонов, как и Ренато Марин, на поле не появлялись.
