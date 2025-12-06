Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
Франция
06 декабря 2025, 20:59 | Обновлено 06 декабря 2025, 21:00
Тренер не раскрыл, кто сыграет против «Ренна»

Луис Энрике

В субботу, 6 декабря, в рамках 15-го тура французской Лиги 1 состоится поединок между «ПСЖ» и «Ренном». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Участие в этой встрече не сможет принять основной вратарь команды Люка Шевалье, который травмирован. Наставник парижан Луис Энрике отказался перед матчем называть стартового вратаря команды.

«Я не хочу ничего говорить о воротарях. Сафонов? Ренато Марин? Кто бы ни сыграл в воротах, это будет хороший вариант для «ПСЖ», – сказал Энрике порталу RMC Sport.

В этом сезоне Сафонов, как и Ренато Марин, на поле не появлялись.

По теме:
Фейспалм дня. Сафонов впервые после перехода Забарного попал в старт ПСЖ
ПСЖ – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Забарный пропустит ближайший матч ПСЖ. Сафонов выйдет в стартовом составе
Люка Шевалье ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Луис Энрике Ренато Марин Матвей Сафонов
Дмитрий Олийченко Источник: RMC
Saar
Після того, як ви вигнали Доннаруму, який для вас виграв ЛЧ, бо саме він відбив купу пенальті з Ліверпулем і Арсеналом, у вас голкіпери -дніща! І хвалений Шевальє. Це ваш єдиний і останній Кубок ЛЧ!
