Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»

В субботу, 6 декабря, в рамках 15-го тура французской Лиги 1 состоится поединок между «ПСЖ» и «Ренном». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Участие в этой встрече не сможет принять основной вратарь команды Люка Шевалье, который травмирован. Наставник парижан Луис Энрике отказался перед матчем называть стартового вратаря команды.

«Я не хочу ничего говорить о воротарях. Сафонов? Ренато Марин? Кто бы ни сыграл в воротах, это будет хороший вариант для «ПСЖ», – сказал Энрике порталу RMC Sport.

В этом сезоне Сафонов, как и Ренато Марин, на поле не появлялись.