Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Испания
30 декабря 2025, 13:59 | Обновлено 30 декабря 2025, 14:29
Куда после Барселоны. У Левандовски минимум три варианта

Завершать карьеру поляк не планирует

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Бомбардир Барселоны Роберт Левандовски на 99% не получит новый контракт от каталонского клуба, поэтому агенты игрока уже изучают различные варианты.

Сообщается, что наиболее активным претендентом на форварда является представитель МЛС Чикаго Файр, однако сам поляк пока не дал согласие на отъезд из Европы

Кроме того, Левандовски хочет подписать Фенербахче, а также целый ряд клубов Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Роберт забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах.

