30 декабря 2025, 13:59
425
1
Куда после Барселоны. У Левандовски минимум три варианта
Завершать карьеру поляк не планирует
425
Бомбардир Барселоны Роберт Левандовски на 99% не получит новый контракт от каталонского клуба, поэтому агенты игрока уже изучают различные варианты.
Сообщается, что наиболее активным претендентом на форварда является представитель МЛС Чикаго Файр, однако сам поляк пока не дал согласие на отъезд из Европы
Кроме того, Левандовски хочет подписать Фенербахче, а также целый ряд клубов Саудовской Аравии.
В нынешнем сезоне Роберт забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах.
Комментарии
Левандовськи ще пару років точно зможе пограти на високому рівні
