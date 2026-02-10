Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бельгия
10 февраля 2026, 10:53 | Обновлено 10 февраля 2026, 11:04
В Бельгии раскритиковали Сикана и сравнили украинца с российским форвардом

24-летний футболист провел три игры в составе «Андерлехта», не имея результативных действий

ФК Андерлехт. Даниил Сикан

Украинский форвард Даниил Сикан провел три игры в чемпионате Бельгии после перехода в «Андерлехт», однако за это время не сумел отличиться результативными действиями.

24-летний футболист провел на поле суммарно 200 минут, а его команда потерпела два поражения и один раз сыграла вничью. В полуфинале Кубка Бельгии Сикан остался на скамейке запасных, но и в этом поединке «Андерлехт» сыграл неудачно, уступив «Антверпену».

Бельгийская пресса опубликовала материал об адаптации форварда, в котором раскритиковала его игру и сравнила с россиянином Дмитрием Булыкиным, который так и не сумел закрепиться в составе «Андерлехта» в сезоне 2008/09.

«Мы бы не хотели оказаться на месте бедного Сикана в воскресенье в Генке. Его нельзя упрекнуть в том, что он не выкладывался по полной. Но, за исключением двух-трех передач в центр поля, он терял каждый мяч (часто неудачный), которые ему забрасывали дальними ударами.

Хуже того, Сикан не создал ни одного голевого момента. За 200 минут игры (три матча, которые провел украинец) он лишь один раз представлял угрозу, пробив левой ногой мимо ворот «Дендера», – вынесли неутешительный вердикт украинцу.

чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Даниил Сикан
Николай Тытюк Источник: La Dernière Heure
