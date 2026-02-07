Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вестерло потерпел разгромное поражение в Бельгии, Сидорчук сыграл 7 минут
Чемпионат Бельгии
Вестерло
06.02.2026 21:45 – FT 0 : 4
Сент-Трюйден
Бельгия
Сент-Трюйден отправил в ворота соперника четыре мяча и закрепился на второй позиции

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 6 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Бельгии, в котором встретились «Вестерло» и «Сент-Трюйден». Гости разгромили соперника со счетом 4:0.

В первом тайме «Вестерло» пропустил трижды – дубль оформил японский полузащитник Ямамото, еще один гол на свой счет записал француз Сиссоко.

Во второй половине игры «Сент-Трюйден» добил соперника, который остался в меньшинстве из-за удаления Дилана Уреги. Японец Гото забил на 82-й минуте и установил окончательный счет.

Экс-игрок сборной Украины Сергей Сидорчук вышел на поле в конце второго тайма и сыграл семь минут, однако шансов изменить ситуацию уже не было.

«Вестерло» набрал 28 баллов и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице. «Сент-Трюйден» занимает второе место, имея в своем активе 48 пунктов.

Чемпионат Бельгии, 24-й тур. 6 февраля

Вестерло Сент-Трюйден 0:4

Голы: Ямамото, 10, 42, Сиссако, 31, Гото, 82

Удаление: Урега, 76 (Вестерло)

Фотогалерея:

чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Сент-Трюйден Сергей Сидорчук
