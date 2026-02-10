Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Соперник из Сегунды. Полесье проводит спарринг с Гранадой
Соперник из Сегунды. Полесье проводит спарринг с Гранадой

Поединок «Полесье» – «Гранада» состоится 10 февраля в 12:00 по Киеву

ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. Во вторник, 10 февраля, подопечные Руслана Ротаня проведут два контрольных матча.

Первым соперником житомирского клуба станет «Гранада». Начало матча в 12:00.

«Гранада» выступает в Сегунде – втором по силе дивизионе чемпионата Испании. В текущем сезоне команда в 25 матчах набрала 29 очков (6 побед, 11 ничьих и 8 поражений). В турнирной таблице «Гранада» занимает 15 место.

Второй спарринг за день «Полесье» сыграет в 18:00. Соперником станет шведский клуб «Хальмстад».

Товарищеский матч. Испания. 10 февраля, 12:00

«Полесье» (Украина) – «Гранада» (Испания)

Трансляция матча не запланирована

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
