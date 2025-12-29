Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны

«Фенербахче» продолжает активную работу на трансферном рынке и рассматривает вариант усиления атаки украинским форвардом Артемом Довбиком. Об этом сообщил турецкий журналист Зеки Узундурукан.

По словам журналиста, стамбульский клуб внимательно следит за нападающим «Ромы», а главный тренер Доменико Тедеско якобы видит в Довбике более приоритетную опцию, чем Александер Серлот.

Отмечается, что тренерский штаб ценит универсальность украинца, его игру в штрафной площади и стабильность на высоком уровне. Пока речь идет только об интересе, но ситуация может получить развитие в ближайшее время.