Довбик не примет участие в рождественской вечеринке. Решение боссов Ромы

В Риме приняли необычное решение: в этом году «Рома» не будет проводить традиционную рождественскую вечеринку, на которой обычно собирается вся команда, включая украинского нападающего Артема Довбика.

Владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины направили выделенный на празднование бюджет на благотворительность. Средства получат три организации, помогающие детям с тяжелыми заболеваниями.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Вместо этого в клубной базе Тригория команда ограничится скромным тостом в кругу игроков и персонала.

Ранее украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».