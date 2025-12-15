Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Довбик не примет участие в рождественской вечеринке. Решение боссов Ромы
Италия
15 декабря 2025, 05:02 |
Довбик не примет участие в рождественской вечеринке. Решение боссов Ромы

Римляне решили не устраивать празднование

Довбик не примет участие в рождественской вечеринке. Решение боссов Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В Риме приняли необычное решение: в этом году «Рома» не будет проводить традиционную рождественскую вечеринку, на которой обычно собирается вся команда, включая украинского нападающего Артема Довбика.

Владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины направили выделенный на празднование бюджет на благотворительность. Средства получат три организации, помогающие детям с тяжелыми заболеваниями.

Вместо этого в клубной базе Тригория команда ограничится скромным тостом в кругу игроков и персонала.

Ранее украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».

Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рождество празднование lifestyle
Дмитрий Олийченко Источник: Roma Giallorossa
