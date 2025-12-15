Довбик не примет участие в рождественской вечеринке. Решение боссов Ромы
Римляне решили не устраивать празднование
В Риме приняли необычное решение: в этом году «Рома» не будет проводить традиционную рождественскую вечеринку, на которой обычно собирается вся команда, включая украинского нападающего Артема Довбика.
Владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины направили выделенный на празднование бюджет на благотворительность. Средства получат три организации, помогающие детям с тяжелыми заболеваниями.
Вместо этого в клубной базе Тригория команда ограничится скромным тостом в кругу игроков и персонала.
Ранее украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».
