Динамо разочаровало лучшего бомбардира чемпионата Украины

Центральный нападающий луганской «Зари» и один из лучших бомбардиров УПЛ Филипп Будковский подытожил выступления «Динамо» и «Шахтера» на основной стадии Лиги конференций.

«От Динамо ожидал гораздо большего. Казалось, что команда спокойно выйдет в плей-офф, но многочисленные ошибки в обороне этому помешали. Шахтер выглядел стабильнее, во многом благодаря индивидуальному мастерству бразильцев.

Способны ли горняки выиграть турнир? В футболе возможно все. Если они покажут свой максимум, то вполне могут дойти как минимум до финала», — отметил Будковский.