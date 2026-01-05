Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо разочаровало лучшего бомбардира чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 04:22 |
Будковский оценил выступления украинских клубов в еврокубках

05 января 2026, 04:22 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Будковский

Центральный нападающий луганской «Зари» и один из лучших бомбардиров УПЛ Филипп Будковский подытожил выступления «Динамо» и «Шахтера» на основной стадии Лиги конференций.

«От Динамо ожидал гораздо большего. Казалось, что команда спокойно выйдет в плей-офф, но многочисленные ошибки в обороне этому помешали. Шахтер выглядел стабильнее, во многом благодаря индивидуальному мастерству бразильцев.

Способны ли горняки выиграть турнир? В футболе возможно все. Если они покажут свой максимум, то вполне могут дойти как минимум до финала», — отметил Будковский.

Дмитрий Олийченко Источник: Радио Чемпион
