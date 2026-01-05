Динамо разочаровало лучшего бомбардира чемпионата Украины
Будковский оценил выступления украинских клубов в еврокубках
Центральный нападающий луганской «Зари» и один из лучших бомбардиров УПЛ Филипп Будковский подытожил выступления «Динамо» и «Шахтера» на основной стадии Лиги конференций.
«От Динамо ожидал гораздо большего. Казалось, что команда спокойно выйдет в плей-офф, но многочисленные ошибки в обороне этому помешали. Шахтер выглядел стабильнее, во многом благодаря индивидуальному мастерству бразильцев.
Способны ли горняки выиграть турнир? В футболе возможно все. Если они покажут свой максимум, то вполне могут дойти как минимум до финала», — отметил Будковский.
