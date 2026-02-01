Вылетел надолго? Спортивный врач прокомментировал травму звезды Реала

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 февраля 2026, 19:37 | Обновлено 01 февраля 2026, 19:38
Джуд Беллингем почувствовал боль в задней поверхности мышц бедра

Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму английского полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема, из-за которой его заменили на 10-й минуте матча 22-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:1):

«Во время вбегания в свободную зону англичанин почувствовал боль в задней поверхности мышц бедра. Джуда сложно назвать травматичным игроком, ведь последний раз, когда он пропускал матчи, это было вызвано операцией на плече.

Пока сложно сказать, насколько серьезна травма, но это может быть незначительная травма мышцы, которая выбросит игрока из игры максимум на месяц, а может быть и травма сухожилия, при которой игрока может ждать и операция с вылетом на месяц».

Джуд Беллингем Дмитрий Бабелюк травма травма бедра Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Райо Вальекано
Дмитрий Вус Источник: Hospital Pass
