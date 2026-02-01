Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2. Драма на Олд Траффорд. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
01.02.2026 16:00 – FT 3 : 2
Фулхэм
Англия
01 февраля 2026, 19:43
Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2. Драма на Олд Траффорд. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 24-го тура АПЛ 2025/26

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2. Драма на Олд Траффорд. Видео голов, обзор
Беньямин Шешко

1 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ 2025/25 между командами Манчестер Юнайтед и Фулхэм.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красных дьяволов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй мяч для дачников на 90+1-й минуте забил экс-игрок Шахтера Кевин. Хозяевам победу на 90+4-й принес Беньямин Шешко.

АПЛ 2025/26. 24-й тур, 1 февраля

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2

Голы: Каземиро, 19, Матеус Кунья, 56, Шешко, 90+4 – Хименес, 85 (пен.), Кевин, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Фулхэм), асcист Райан Сессеньон.
85’
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Фулхэм).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), асcист Каземиро.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
Манчестер Юнайтед Фулхэм Манчестер Юнайтед - Фулхэм видео голов и обзор Беньямин Шешко Матеус Кунья Каземиро Рауль Хименес пенальти Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
