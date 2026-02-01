1 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ 2025/25 между командами Манчестер Юнайтед и Фулхэм.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красных дьяволов.

Второй мяч для дачников на 90+1-й минуте забил экс-игрок Шахтера Кевин. Хозяевам победу на 90+4-й принес Беньямин Шешко.

АПЛ 2025/26. 24-й тур, 1 февраля

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2

Голы: Каземиро, 19, Матеус Кунья, 56, Шешко, 90+4 – Хименес, 85 (пен.), Кевин, 90+1

Видеообзор матча