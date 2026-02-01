Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2. Драма на Олд Траффорд. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 24-го тура АПЛ 2025/26
1 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ 2025/25 между командами Манчестер Юнайтед и Фулхэм.
Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красных дьяволов.
Второй мяч для дачников на 90+1-й минуте забил экс-игрок Шахтера Кевин. Хозяевам победу на 90+4-й принес Беньямин Шешко.
АПЛ 2025/26. 24-й тур, 1 февраля
Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2
Голы: Каземиро, 19, Матеус Кунья, 56, Шешко, 90+4 – Хименес, 85 (пен.), Кевин, 90+1
Видеообзор матча
События матча
