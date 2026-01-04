Интер спокойно разобрался с Болоньей и вышел на первое место в Серии А

В воскресенье, 4 января, состоялся матч 18-го тура Серии А между «Интером» и «Болоньей».

Игра прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Первый тайм проходил под диктовку «Интера», но хозяевам удалось забить лишь один гол. На 39-й минуте Зелинский отметился точным ударом из-за пределов штрафной.

Во втором тайме «нерадзурри» помогли угловые. На 48-й минуте Мартинес замкнул подачу от Чалханоглу, а на 74-й – Тюрам от Димарко, сделав это плечом.

За «Болонью» гол престижа забил Кастро, замкнув подачу со штрафного от Ликоянниса.

После этой победы «Интер» с 39 очками вернулся на первое место в турнирной таблице, опережая «Милан» на один балл. «Болонья» занимает седьмое место с 26 очками.

Серия А. 18-й тур, 4 января

Интер – Болонья – 3:1

Голы: Зелинский, 39, Мартинес, 48, Тюрам, 74 – Кастро, 84