Ушел тренер, но не характер. Челси вырвал ничью на поле Ман Сити

Первый круг текущего розыгрыша английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» вряд ли захочет полностью заносить себе в актив. Разве что с той точки зрения, что команде Хосепа Гвардиолы все же удается держать темп лучше, чем остальным конкурентам в чемпионской гонке, однако это все равно не позволяет «горожанам» пока догонять лондонский «Арсенал».

Впрочем, как и всегда, есть коллективы, у которых дела идут еще хуже. Например, лондонский «Челси» то появляется среди претендентов на «золото», то снова исчезает. В конце концов, эта нестабильность в дополнение к ряду внутренних конфликтов стоила итальянскому специалисту Энцо Марески должности во главе «пенсионеров». И когда «синие» приехали в двадцатом туре на «Этихад», их возглавлял уже английский наставник Калум Макфарлейн. Очевидно, на временной основе, потому что разговоры о новом руководителе начались едва ли не в момент ухода предыдущего.

Очевидно, что разительных изменений на фоне этих тренерских ротаций и плотного графика мы не имели шансов увидеть в этой игре со стороны столичного коллектива. «Сити» прогнозируемо контролировал ход событий на поле и почти не оставлял соперникам шансов изменить эту ситуацию. За первый тайм у команды Макфарлейна был только один реальный голевой момент – когда под удар Эстевана в завершение прострела с левого фланга от Нету бросился Гвардиол, и на этом все. Остальное время «Челси» провел в глубокой обороне собственных ворот.

Коллектив Гвардиолы тем временем свое давление на чужой половине заметно оживил незадолго до перерыва и все-таки не ушел на отдых без забитого мяча. В этом хозяевам помогло футзальное движение Рейндерса на левом фланге штрафной на 42 минуте, когда к нему отскочил мяч во время передачи Шерки, после чего последовал пушечный выстрел в ближнюю девятку. Хотя и до этого Голанд имел два отличных момента для того, чтобы забить раньше партнера, но «Челси» тогда спас удивительный сейв Йоргенсена и попадание мяча в левую штангу. Без особых надежд на улучшение ситуации для «пенсионеров» прошла первая половина.

Но во втором тайме «Челси» выглядел более свежим, чем соперники, и сделал неплохой акцент на игру на контратаках. Несколько раз игроки Макфарлейна выбегали с численным преимуществом против защитников соперников, но в последние моменты футболистам «Сити» удавалось спасать эпизоды от обострения. Или же Палмер не мог попасть по мячу в завершение передач партнеров – и такое бывало.

«Горожане» попытались отразить подход соперников и создали несколько возможностей для Голанда, но это был точно не вечер норвежского нападающего, которому так и не удалось в итоге направить мяч в сетку ни в одной из своих попыток. При этом визуальное преимущество на мяче все равно оставалось за командой Гвардиолы. И когда нужно было просто довести игру до логического завершения, хозяева поля все же не сдержали прострел Гюсто с правого фланга на дальнюю штангу, где у Энцо было время аж на три попытки переиграть Доннарумму. И когда нужно было просто довести игру до логического завершения, хозяева поля все же не сдержали прострел Гюсто с правого фланга на дальнюю штангу, где у Энцо было время аж на три попытки переиграть Доннарумму. Последней из них аргентинец все же воспользовался.

В середине недели «Манчестер Сити» примет «Брайтон», а лондонский «Челси» проведет гостевое дерби против «Фулхэма».

Английская Премьер-лига. 20-й тур.

«Манчестер Сити» – «Челси» - 1:1

Голы: Рейндерс, 42 – Э. Фернандес, 90+4

Предупреждения: Диаш, 54, Нунес, 79, Силва, 90+3 – Джеймс, 52, Делап, 79, Э. Фернандес, 90+5

«Манчестер Сити»: Доннарумма – О'Райли, Гвардиол (Хусанов, 51), Диаш (Аке, 81), Нунес – Рейндерс (Доку, 70), Родри, Силва – Фоден, Шерки – Голланд.

«Челси»: Йоргенсен – Гюсто, Бадьяшиль, Чалоба, Ачимпонг (Хато, 62) – Э. Фернандес, Джеймс – Нету, Палмер, Эстеван (Сантос, 46) – Жуан Педро (Делап, 62).

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Этихад» (Манчестер).

Удары (в створ) – 14 (3) : 8 (3)

Угловые – 8:2

Оффсайды – 2:2

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 1°C