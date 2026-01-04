Английская Премьер-лига. 20-й тур.

«Манчестер Сити» – «Челси» - 0:0

«Манчестер Сити»: Доннарумма – О'Райли, Гвардиол, Диаш, Нунес – Рейндерс, Родри, Силва – Фоден, Шерки – Голланд.

Запасные: Траффорд, Аке, Доку, Хусанов, Макайду, Мукаса, Льюис, Мфуни, Хески.

«Челси»: Йоргенсен – Гюсто, Бадьяшиль, Чалоба, Ачимпонг – Э. Фернандес, Джеймс – Нету, Палмер, Эстеван – Жуан Педро.

Запасные: Слонина, Адарабиойо, Делап, Байно-Гиттенс, Сантос, Гато, Гую, Гарначо, Меррик.

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Этихад» (Манчестер).

В воскресенье, 4-го января, состоится поединок 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Манчестер, на поле стадиона «Этихад», начало в 19:30.

«Синие» остались без Энцо Марески, который пошел на конфликт с руководством клуба, а американцы этого не стали терпеть. И теперь падение «Челси» в турнирной таблице может получить продолжение, так как «Манчестер Сити» срочно нужна победа для продолжения погони за «Арсеналом», тогда как «горожане» уже успели растерять достаточное количество очков в этом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.