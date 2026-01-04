В воскресенье, 4 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Манчестер Сити

В текущем сезоне коллектив выступает просто замечательно. За 19 игр Премьер-лиги ему удалось набрать 41 зачетный пункт, которые пока позволяют находиться на 3 месте турнирной таблицы («Астон Вилла» уже сыграла поединок 20-го тура, поэтому имеет на 1 очко больше). Расстояние от лидера, «Арсенала», составляет 4 очка. В Кубке английской лиги коллектив дошел до полуфинала, где скоро встретится с «Ньюкаслом».

За 6 игр Лиги чемпионов «манчестерцам» удалось добыть в борьбе 13 баллов, которые сейчас позволяют им находиться на 4-м месте общей таблицы соревнований. Однако даже с 9-й позиции клуб отделяет всего 1 очко.

Челси

Не столь уверенные результаты показывает лондонский клуб. После 19 туров Премьер-лиги на его балансе есть 30 очков, позволяющих ему находиться на 5-й строчке турнирной таблицы. И от 9-й, и от 4-й строчки «синих» отделяет 3 зачетных пункта. В Кубке английской лиги Челси также дошел до полуфинала, где сыграет в дерби против «Арсенала».

В Лиге чемпионов «синие» завоевали 10 очков, благодаря которым сейчас идут на 13-й позиции. От необходимого топ-8 команду отделяет всего 2 очка за 2 тура до завершения основного этапа соревнований.

На этой неделе в клубе произошли важные изменения – из-за конфликта с владельцем был уволен главный тренер Энцо Мареску. Вместо него на игру против «горожан» лондонцев выведет Калум Макфарлейн, менеджер команды Ю-21.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Манчестер Сити». «Горожане» одержали 4 победы за это время, еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

В последних 9-х играх во всех турнирах «Челси» имеет всего 2 победы.

За 9 предыдущих матчей «Ман Сити» одержало 8 побед.

«Манчестер Сити» сохранил ворота сухими в 4/5 предыдущих играх.

Прогноз

Я поставлю на победу «МС» с коэффициентом 1.64.