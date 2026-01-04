Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.01.2026 19:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 января 2026, 11:02 | Обновлено 04 января 2026, 11:17
471
0

Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 4 января в 19:30 по Киеву

04 января 2026, 11:02 | Обновлено 04 января 2026, 11:17
471
0
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В воскресенье, 4 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Манчестер Сити

В текущем сезоне коллектив выступает просто замечательно. За 19 игр Премьер-лиги ему удалось набрать 41 зачетный пункт, которые пока позволяют находиться на 3 месте турнирной таблицы («Астон Вилла» уже сыграла поединок 20-го тура, поэтому имеет на 1 очко больше). Расстояние от лидера, «Арсенала», составляет 4 очка. В Кубке английской лиги коллектив дошел до полуфинала, где скоро встретится с «Ньюкаслом».

За 6 игр Лиги чемпионов «манчестерцам» удалось добыть в борьбе 13 баллов, которые сейчас позволяют им находиться на 4-м месте общей таблицы соревнований. Однако даже с 9-й позиции клуб отделяет всего 1 очко.

Челси

Не столь уверенные результаты показывает лондонский клуб. После 19 туров Премьер-лиги на его балансе есть 30 очков, позволяющих ему находиться на 5-й строчке турнирной таблицы. И от 9-й, и от 4-й строчки «синих» отделяет 3 зачетных пункта. В Кубке английской лиги Челси также дошел до полуфинала, где сыграет в дерби против «Арсенала».

В Лиге чемпионов «синие» завоевали 10 очков, благодаря которым сейчас идут на 13-й позиции. От необходимого топ-8 команду отделяет всего 2 очка за 2 тура до завершения основного этапа соревнований.

На этой неделе в клубе произошли важные изменения – из-за конфликта с владельцем был уволен главный тренер Энцо Мареску. Вместо него на игру против «горожан» лондонцев выведет Калум Макфарлейн, менеджер команды Ю-21.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Манчестер Сити». «Горожане» одержали 4 победы за это время, еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • В последних 9-х играх во всех турнирах «Челси» имеет всего 2 победы.
  • За 9 предыдущих матчей «Ман Сити» одержало 8 побед.
  • «Манчестер Сити» сохранил ворота сухими в 4/5 предыдущих играх.

Прогноз

Я поставлю на победу «МС» с коэффициентом 1.64.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
4 января 2026 -
19:30
Челси
Победа Ман Сити 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лидс – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома стала лидером по наименьшему среднему количеству пропущенных голов
Фиорентина – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Манчестер Сити Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Манчестер Сити - Челси
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04 января 2026, 08:04 20
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка

Окончательного решения по дисквалификации украинца пока нет

Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Футбол | 03 января 2026, 20:42 1
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»

Дмитрулин похвалил Леоненко

Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04.01.2026, 09:44
Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Футбол | 03.01.2026, 19:02
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Многократный чемпион начал переговоры с Миколенко о трансфере
Футбол | 04.01.2026, 07:00
Многократный чемпион начал переговоры с Миколенко о трансфере
Многократный чемпион начал переговоры с Миколенко о трансфере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
02.01.2026, 08:33 5
Бокс
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
02.01.2026, 15:37 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем