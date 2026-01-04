4 января в 19:30 состоялся центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити не удержал преимущество над Челси на стадионе Этихад в Манчестере.

Счет открыл Тиджани Рейндерс в конце 1-го тайма. Синих от поражения спас Энцо Фернандес на 90+4 мин (1:1).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 42), Ливерпуль (34), Челси, Ман Юнайтед (по 31).

АПЛ. 20-й тур, 4 января 2026

Манчестер Сити – Челси – 1:1

Гол: Тиджани Рейндерс, 42 – Энцо Фернандес, 90+4

