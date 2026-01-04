Манчестер Сити – Челси – 1:1. Спасение на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Английской Премьер-лиги
4 января в 19:30 состоялся центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити не удержал преимущество над Челси на стадионе Этихад в Манчестере.
Счет открыл Тиджани Рейндерс в конце 1-го тайма. Синих от поражения спас Энцо Фернандес на 90+4 мин (1:1).
Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 42), Ливерпуль (34), Челси, Ман Юнайтед (по 31).
АПЛ. 20-й тур, 4 января 2026
Манчестер Сити – Челси – 1:1
Гол: Тиджани Рейндерс, 42 – Энцо Фернандес, 90+4
Видео голов и обзор матча
События матча
