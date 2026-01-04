Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Челси – 1:1. Спасение на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.01.2026 19:30 – FT 1 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 января 2026, 21:57 | Обновлено 04 января 2026, 21:59
688
1

Манчестер Сити – Челси – 1:1. Спасение на 90+4 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Английской Премьер-лиги

04 января 2026, 21:57 | Обновлено 04 января 2026, 21:59
688
1 Comments
Манчестер Сити – Челси – 1:1. Спасение на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января в 19:30 состоялся центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити не удержал преимущество над Челси на стадионе Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Счет открыл Тиджани Рейндерс в конце 1-го тайма. Синих от поражения спас Энцо Фернандес на 90+4 мин (1:1).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 42), Ливерпуль (34), Челси, Ман Юнайтед (по 31).

АПЛ. 20-й тур, 4 января 2026

Манчестер Сити – Челси – 1:1

Гол: Тиджани Рейндерс, 42 – Энцо Фернандес, 90+4

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити).
По теме:
Энцо Фернандес почти догнал Палмера по количеству голевых действий за Челси
Ванат и Цыганков возглавили рейтинг бомбардиров Жироны в Ла Лиге
Фулхэм снова стал неприступным для Арне Слота
Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси Манчестер Сити - Челси видео голов и обзор Тиджани Рейндерс Энцо Фернандес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы у Ман Сити в игре с Челси
Футбол | 04 января 2026, 21:15 1
Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы у Ман Сити в игре с Челси
Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы у Ман Сити в игре с Челси

Горожане вынужденно использовали две замены во втором тайме

СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
Футбол | 03 января 2026, 22:55 1
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»

Президент киевлян – о Шовковском

КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04.01.2026, 08:44
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Футбол | 04.01.2026, 15:40
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04.01.2026, 08:04
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
мінус 6 від Арса це вже не так просто буде. Пеп після пропущеного навіть не став пити водичку в свому стилі))
Ответить
0
Популярные новости
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
03.01.2026, 05:42
Бокс
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем