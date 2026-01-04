Англия04 января 2026, 21:47 | Обновлено 04 января 2026, 21:59
ВИДЕО. Энцо Фернандес забил спасительный гол для Челси на 90+4 минуте
Ман Сити не удержал перевес в матче 20-го тура Английской Премьер-лиги
04 января 2026, 21:47 | Обновлено 04 января 2026, 21:59
4 января в 19:30 состоялся центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити не удержал преимущество над Челси на стадионе Этихад в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Синих от поражения спас Энцо Фернандес на 90+4 мин (1:1).
Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 42), Ливерпуль (34), Челси, Ман Юнайтед (по 31).
ГОЛ! 1:1. Энцо Фернандес, 90+4 мин
Бокс | 04.01.2026, 09:14
Може це такий гол для Арсенала а не для Челсі у гонці із МС. Головне щоб потім не допоміг Челсі виграти у Арсенала.
