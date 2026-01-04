ВИДЕО. Энцо Фернандес забил спасительный гол для Челси на 90+4 минуте

4 января в 19:30 состоялся центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити не удержал преимущество над Челси на стадионе Этихад в Манчестере.

Синих от поражения спас Энцо Фернандес на 90+4 мин (1:1).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 42), Ливерпуль (34), Челси, Ман Юнайтед (по 31).

ГОЛ! 1:1. Энцо Фернандес, 90+4 мин

