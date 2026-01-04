Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Энцо Фернандес забил спасительный гол для Челси на 90+4 минуте
Англия
04 января 2026, 21:47 | Обновлено 04 января 2026, 21:59
Ман Сити не удержал перевес в матче 20-го тура Английской Премьер-лиги

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

4 января в 19:30 состоялся центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити не удержал преимущество над Челси на стадионе Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Синих от поражения спас Энцо Фернандес на 90+4 мин (1:1).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 42), Ливерпуль (34), Челси, Ман Юнайтед (по 31).

ГОЛ! 1:1. Энцо Фернандес, 90+4 мин

чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор Манчестер Сити - Челси Энцо Фернандес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
antt
Може це такий гол для Арсенала а не для Челсі у гонці із МС. Головне щоб потім не допоміг Челсі виграти у Арсенала.
