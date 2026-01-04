Свитолина / Винус Уильямс – Эала / Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного турнира WTA 250 в Окленде
В ночь на 5 января украинская теннисистка Элина Свитолина начнет выступления в парном разряде WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В 1/8 финала украинка и ее напарница Винус Уильямс (США) сыграют против тандема Александра Эала (Филиппины) / Ива Йович (США). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Ван Синьюй – Кэти Макнелли. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние дуэтов. Свитолина и Винус впервые сыграют в одной паре.
Победительницы матча в четвертьфинале поборются либо с Эйжей Мухаммад и Эрин Рутлифф, либо с Джесикой Малечковой и Ренатой Сарасуа.
