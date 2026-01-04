Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свитолина / Винус Уильямс – Эала / Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 января 2026, 20:39 |
391
0

Свитолина / Винус Уильямс – Эала / Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного турнира WTA 250 в Окленде

Свитолина / Винус Уильямс – Эала / Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Венус Уильямс и Элина Свитолина

В ночь на 5 января украинская теннисистка Элина Свитолина начнет выступления в парном разряде WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В 1/8 финала украинка и ее напарница Винус Уильямс (США) сыграют против тандема Александра Эала (Филиппины) / Ива Йович (США). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Ван Синьюй – Кэти Макнелли. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние дуэтов. Свитолина и Винус впервые сыграют в одной паре.

Победительницы матча в четвертьфинале поборются либо с Эйжей Мухаммад и Эрин Рутлифф, либо с Джесикой Малечковой и Ренатой Сарасуа.

Видеоплеер будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
«Надеюсь, Серена не будет ревновать». Свитолина и Винус – о совместной паре
ВИДЕО. Элина начинает сезон. Как Свитолина тренируется на кортах Окленда
Расписание матчей украинок на 5 января на турнирах в Брисбене и Окленде
Элина Свитолина Винус Уильямс Александра Эала Ива Йович смотреть онлайн WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
