Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 22:42 |
3127
22

У братьев Суркисов есть обязательства перед Фирташем

ФК Динамо. Братья Суркисы

У владельцев киевского «Динамо» могут возникнуть финансовые проблемы.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, олигарх Дмитрий Фирташ требует от братьев Игоря и Григория Суркисов возврата 120 миллионов долларов, которые, по его словам, были одолжены на содержание киевского «Динамо».

Во время частной встречи Фирташ прямо заявил Суркисам, что дальнейшее общение по этому вопросу будет происходить исключительно через адвокатов.

Ранее сообщалось, что Игорь Суркис после увольнения Александра Шовковского хотел назначить не Игоря Костюка, а другого специалиста.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дмитрий Фирташ Григорий Суркис Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 22
Популярные
Новые
Старые
DaVinci
Олійник і Бурбас теж були присутні на приватній зустрічі
Ответить
+6
turist86
"Подальше спілкування" відбуватиметься за допомогою праски і паяльника?
Ответить
+3
Прибирач гівна
Люба модерація зверніть увагу на коментар потвори Гнус написаний о 22:54. Це бан. Чекаю зворотнього зв'язку.Дякую !
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
nicksaf
Знову фуфло про Суркісів.
Ответить
+1
_ Moore
бурбас - рінахова наложниця. Хоча його висер схожий на правду - але вірити висеру в жодному випадку не можна.
Ответить
0
Maks23
Брехня...
Ответить
0
Отаман
Вболівальники українського футболу - питання, на якому ламається вся продинамівська гундяївська щуряча тусовка - декомунізація назви Динамо: У випуску ТТТ була цікава історія про Локомотив Київ, і про айдентику (що вони головний Локомотив), і про локомотив москва, щодо якого йде так би мовити робота – щоб помножити на 0 його лого і т.д.)
І в цьому контексті, є такий клуб як Динамо москва, теж літера Д, від нього походить Динамо Київ (на болоті Д з'явилося раніше, як Локомотив з'явився раніше в Києві), в цьому контексті пропоную зіграти на випередження - Динамо Київ змінити на Київ Кепіталз (як в хокеї), відмовитися від наскрізь радянської назви Динамо і від радянської стилізованої літери Д.
Зараз такий тренд. Наприклад вулиця Героїв Праці або Механізаторська, її декомунізували, перейменували, а чим Динамо гірше)
Я за здоровий глузд, але якщо тотальна декомунізація, то тотальна, без напівмір: а то тут можна, а Динамо - не можна...
ВСЕСОЮЗНЕ товариство «Динамо» було створено при ГПУ у Москві у квітні 1923 року з ініціативи Фелікса ДЗЕРЖИНСЬКОГО. Воно об’єднало у своїх рядах спортсменів-чекістів. Динамо у приватній власності - але ця приватна власність на території України і підпорядковується ЗАКОНАМ УКРАЇНИ.
А Шахтар - це гірник, що працює в шахті. Відчуваєте різницю?!!!
Приклад футбольного клубу - Іллічівець. Перейменували в Маріуполь.
Фк гундяй динамо суркіса та медведчука, це ганьба України
Ответить
-1
Отаман
Дуже добре 
Ответить
-1
sahka1981
Нехай бурбас краще розповість як він по завданню Ахметова у мацкву їздив, просувати об'єднаний чемпіонат з парашею. Про це цілий відеосюжет на азметівских канала був.
А ця туфта вже ж була, наче як і від нього, десь рік назад, чи більше.
Ответить
-1
DK02
так як вони грають, то хай вже закриють цю багадєльню. так позорити емблему. уроди опзж-шні.
Ответить
-1
kuzia66
Притомні завжди знали, що сурки фінансово в клуб не вкладались. Тримали бренд (а по суті опг) і щоб під ту кришу вступити і там знаходитись потрібно було платити. Цікаво, а якщо і інші почнуть згадувати скільки лямів туди занесли і захочуть їх повернути? Льовочніни, бойки, зятья Кучми і вся верхівка есдепеу обʼєднаних? Навіть придурочний Шуфрич в трансфери динамо вкладувався, хоча мав в той час свій клуб в вищій лізі. О, згадав, медведчук теж не хіло башляв заради причетності до «великого» клубу. Теж буде з боліт адвокатів до сурків засилати?)))
Ответить
-3
kuzia66
А тут коменти можуть прибирати? Бо щось я одного свого не бачу. Навіть не одного.
Ответить
-5
Гнус
Дорогие товарищи! Братья наши Суркисы и ваша любимая партия ОПЗЖ, поздравляют всех болельщиков Динамо, с наступившим НОВЫМ ГОДОМ! Этот год начался с таких приятных подарков от Дмитрия Фирташа, этот подарок настоящая ПОБЕДА для всех нас опзжшников как на 9 мая! И от всех болельщиков нашего Динамо, хочу выразить благодарность Дмитрию Фирташу и Сергею Лёвочкину за такую поддержку в такое трудное время для нашего клуба. Слава Фирташу! Слава Лёвочкину! Слава УАФ и Андрею Шевченко! Слава Шубам и продажным судьям! Слава Суркисам! Слава кипрским оффшорам! Слава ОПЗЖ! И руководство партии ОПЗЖ и братья Суркисы теперь хотят, чтобы всегда в ваших бело-голубых сердцах звучал этот гимн!
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы 
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
kuzia66
Але Фірташ, потрібно віддати йому належне, наглючий. Видно добре  підпекло з грошима, раз членські внески в общак опг динама вирішив перекваліфікувати в «позичив»)) Невже там тєтрадка десь збереглася хто і скільки «зичив» тіпа динамо? Розписки чи чеки видавались?)) От кончені
Ответить
-6
Український Крим
Сучасне Динамо найбільш московський клуб в Україні, заснований  Медведчуком ще на початку 90-х. Медведчук поставив на цю  команду молодості нашей посіпаку Гришу Суркіса, який ще той  ОПЗЖист. А за  віце-президента  Марк Гінзбург, який кричав на всіх каналах у 21-му році , що "расія вєлікая дєржава і нада баятся і дражать" перед наймогутнішою країною світу. А от тепер ще й спонсор цього клубу виявився Фірташ. Якщо ви ватник та імперець, то Дінама вашка клуб за покликанням
Ответить
-6
Показать Скрыть 4 ответа
