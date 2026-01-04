У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы

У владельцев киевского «Динамо» могут возникнуть финансовые проблемы.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, олигарх Дмитрий Фирташ требует от братьев Игоря и Григория Суркисов возврата 120 миллионов долларов, которые, по его словам, были одолжены на содержание киевского «Динамо».

Во время частной встречи Фирташ прямо заявил Суркисам, что дальнейшее общение по этому вопросу будет происходить исключительно через адвокатов.

