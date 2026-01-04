У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
У братьев Суркисов есть обязательства перед Фирташем
У владельцев киевского «Динамо» могут возникнуть финансовые проблемы.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, олигарх Дмитрий Фирташ требует от братьев Игоря и Григория Суркисов возврата 120 миллионов долларов, которые, по его словам, были одолжены на содержание киевского «Динамо».
Во время частной встречи Фирташ прямо заявил Суркисам, что дальнейшее общение по этому вопросу будет происходить исключительно через адвокатов.
Ранее сообщалось, что Игорь Суркис после увольнения Александра Шовковского хотел назначить не Игоря Костюка, а другого специалиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор выделил Трубина
Президент киевлян – о Шовковском
І в цьому контексті, є такий клуб як Динамо москва, теж літера Д, від нього походить Динамо Київ (на болоті Д з'явилося раніше, як Локомотив з'явився раніше в Києві), в цьому контексті пропоную зіграти на випередження - Динамо Київ змінити на Київ Кепіталз (як в хокеї), відмовитися від наскрізь радянської назви Динамо і від радянської стилізованої літери Д.
Зараз такий тренд. Наприклад вулиця Героїв Праці або Механізаторська, її декомунізували, перейменували, а чим Динамо гірше)
Я за здоровий глузд, але якщо тотальна декомунізація, то тотальна, без напівмір: а то тут можна, а Динамо - не можна...
ВСЕСОЮЗНЕ товариство «Динамо» було створено при ГПУ у Москві у квітні 1923 року з ініціативи Фелікса ДЗЕРЖИНСЬКОГО. Воно об’єднало у своїх рядах спортсменів-чекістів. Динамо у приватній власності - але ця приватна власність на території України і підпорядковується ЗАКОНАМ УКРАЇНИ.
А Шахтар - це гірник, що працює в шахті. Відчуваєте різницю?!!!
Приклад футбольного клубу - Іллічівець. Перейменували в Маріуполь.
Фк гундяй динамо суркіса та медведчука, це ганьба України
А ця туфта вже ж була, наче як і від нього, десь рік назад, чи більше.
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!