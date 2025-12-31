Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 22:22 |
Киевляне хотели назначить в первую очередь иностранного специалиста

ФК Динамо. Братья Суркисы

«Динамо» после увольнения Александра Шовковского могло назначить не Игоря Костюка, а другого специалиста.

По словам журналиста Валентина Щербачева, братья Григорий и Игорь Суркисы сначала рассматривали вариант с приглашением опытного иностранного тренера, однако финансовые ограничения заставили клуб изменить курс. В итоге было принято решение доверить команду Игорю Костюку, который до этого работал в статусе исполняющего обязанности.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Игорь Суркис Григорий Суркис Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
