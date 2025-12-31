Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Киевляне хотели назначить в первую очередь иностранного специалиста
«Динамо» после увольнения Александра Шовковского могло назначить не Игоря Костюка, а другого специалиста.
По словам журналиста Валентина Щербачева, братья Григорий и Игорь Суркисы сначала рассматривали вариант с приглашением опытного иностранного тренера, однако финансовые ограничения заставили клуб изменить курс. В итоге было принято решение доверить команду Игорю Костюку, который до этого работал в статусе исполняющего обязанности.
Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.
