Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы

«Динамо» после увольнения Александра Шовковского могло назначить не Игоря Костюка, а другого специалиста.

По словам журналиста Валентина Щербачева, братья Григорий и Игорь Суркисы сначала рассматривали вариант с приглашением опытного иностранного тренера, однако финансовые ограничения заставили клуб изменить курс. В итоге было принято решение доверить команду Игорю Костюку, который до этого работал в статусе исполняющего обязанности.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.