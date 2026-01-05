Молодой голкипер Оболони возвращается к тренировкам после перелома руки

Голкипер Оболони Денис Марченко, который 20 августа получил тяжелый перелом руки, почти полностью восстановился после травмы и готовится к возвращению на поле.

18-летний вратарь должен приступить к полноценным тренировкам во время зимних сборов команды.

Оболонь собирается на медосмотр 8 января, а 18 января начнет тренировочный процесс в Турции, где Марченко планирует работать вместе с общей группой.

В текущем сезоне Денис Марченко сыграл за «Оболонь» три матча. Пивовары занимают 12-е место в УПЛ, набрав 17 очков.