Украина. Премьер лига
05 января 2026, 04:23 | Обновлено 05 января 2026, 04:33
Молодой голкипер Оболони возвращается к тренировкам после перелома руки

Вратарь Денис Марченко планирует работать с командой на зимних сборах

ФК Оболонь. Денис Марченко

Голкипер Оболони Денис Марченко, который 20 августа получил тяжелый перелом руки, почти полностью восстановился после травмы и готовится к возвращению на поле.

18-летний вратарь должен приступить к полноценным тренировкам во время зимних сборов команды.

Оболонь собирается на медосмотр 8 января, а 18 января начнет тренировочный процесс в Турции, где Марченко планирует работать вместе с общей группой.

В текущем сезоне Денис Марченко сыграл за «Оболонь» три матча. Пивовары занимают 12-е место в УПЛ, набрав 17 очков.

травма чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Денис Марченко возвращение восстановление учебно-тренировочные сборы ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
