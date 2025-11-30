Оболонь потеряла голкипера до конца года

Как стало известно Sport.ua, один из самых перспективных вратарей Украины, 18-летний Денис Марченко из «Оболони», в этом году уже не сможет помочь своей команде в матчах 15-го и 16-го туров УПЛ против ЛНЗ и «Металлиста 1925».

По имеющейся информации, его восстановление после сложного перелома руки проходит не так быстро, как хотелось бы, и поэтому он присоединится к «Оболони» уже во время подготовки ко второй части Премьер-лиги.

Напомним, что из-за этой травмы вратарь был вынужден пропустить юниорский чемпионат мира.

В текущем сезоне Денис Марченко провел за «Оболонь» три календарных матча, а его команда занимает 11-е место, набрав 17 очков.

