Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оболонь потеряла голкипера до конца года
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 12:29
Оболонь потеряла голкипера до конца года

Стало известно, когда Марченко снова будет защищать ворота «пивоваров»

ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, один из самых перспективных вратарей Украины, 18-летний Денис Марченко из «Оболони», в этом году уже не сможет помочь своей команде в матчах 15-го и 16-го туров УПЛ против ЛНЗ и «Металлиста 1925».

По имеющейся информации, его восстановление после сложного перелома руки проходит не так быстро, как хотелось бы, и поэтому он присоединится к «Оболони» уже во время подготовки ко второй части Премьер-лиги.

Напомним, что из-за этой травмы вратарь был вынужден пропустить юниорский чемпионат мира.

В текущем сезоне Денис Марченко провел за «Оболонь» три календарных матча, а его команда занимает 11-е место, набрав 17 очков.

Ранее защитник «Оболони» Валерий Дубко прокомментировал ничью против «Колоса».

Андрей Писаренко
