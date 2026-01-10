ДЕВУШКА ДНЯ. Избранница Антуана Семеньо – роскошная красавица из Ямайки

После официального перехода Антуан Семеньо в «Манчестер Сити» внимание болельщиков привлекла его партнерша – Джордин Бакли.

Трансфер 26-летнего форварда сделал его самым дорогим ганским футболистом в истории, а Джордин – новой звездой среди WAG «горожан».

25-летняя красавица ямайского происхождения с канадскими корнями ранее вошла в список GSM «WAGs to watch» 2026 и в топ-5 самых стильных WAG 2025 года. Теперь она пополнила звездный круг партнерш игроков «Сити».

Джордин — инфлюенсер: более 25 тысяч подписчиков в Instagram и почти 139 тысяч в TikTok. С Семеньо она вместе уже пять лет, а в ноябре 2025 года пара объявила о помолвке. Ее часто видели на трибунах во время матчей футболиста за «Борнмут».