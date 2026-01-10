Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Избранница Антуана Семеньо – роскошная красавица из Ямайки
Англия
10 января 2026, 00:24 | Обновлено 10 января 2026, 00:26
457
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Избранница Антуана Семеньо – роскошная красавица из Ямайки

Эффектная партнерша новичка Ман Сити

10 января 2026, 00:24 | Обновлено 10 января 2026, 00:26
457
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Избранница Антуана Семеньо – роскошная красавица из Ямайки
Instagram. Антуан Семеньо и Джордин Бакли

После официального перехода Антуан Семеньо в «Манчестер Сити» внимание болельщиков привлекла его партнерша – Джордин Бакли.

Трансфер 26-летнего форварда сделал его самым дорогим ганским футболистом в истории, а Джордин – новой звездой среди WAG «горожан».

25-летняя красавица ямайского происхождения с канадскими корнями ранее вошла в список GSM «WAGs to watch» 2026 и в топ-5 самых стильных WAG 2025 года. Теперь она пополнила звездный круг партнерш игроков «Сити».

Джордин — инфлюенсер: более 25 тысяч подписчиков в Instagram и почти 139 тысяч в TikTok. С Семеньо она вместе уже пять лет, а в ноябре 2025 года пара объявила о помолвке. Ее часто видели на трибунах во время матчей футболиста за «Борнмут».

По теме:
ФОТО. Почему сын Бекхэма заблокировал своего отца в Instagram?
«Мне осталось всего несколько дней»: откровенное признание экс-игрока Челси
Манчестер Сити – Эксетер. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Антуан Семеньо lifestyle девушки девушка дня Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Бензема в Саудовской Аравии сделал хет-трик за один тайм
Футбол | 09 января 2026, 23:17 0
ВИДЕО. Как Бензема в Саудовской Аравии сделал хет-трик за один тайм
ВИДЕО. Как Бензема в Саудовской Аравии сделал хет-трик за один тайм

Аль-Иттихад в 14-м туре забил 4 мяча в ворота команды Аль-Холуд

Механизм родительских прав. В Аргентине скандал из-за кражи вундеркиндов
Футбол | 09 января 2026, 16:40 7
Механизм родительских прав. В Аргентине скандал из-за кражи вундеркиндов
Механизм родительских прав. В Аргентине скандал из-за кражи вундеркиндов

Богатые европейцы уже не в первый раз переманивают к себе талантливых «наследников Месси»

Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бокс | 09.01.2026, 00:13
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Теннис | 09.01.2026, 10:01
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Футбол | 09.01.2026, 06:02
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
08.01.2026, 07:38
Футбол
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 24
Биатлон
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 2
Биатлон
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 57
Бокс
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
08.01.2026, 07:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем