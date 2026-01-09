Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Тоттенхэм
10.01.2026 19:45 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
09 января 2026, 23:50 | Обновлено 09 января 2026, 23:54
42
0

Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 10 января в 19:45 по Киеву

09 января 2026, 23:50 | Обновлено 09 января 2026, 23:54
42
0
Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Тоттенхэм

В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Тоттенгэмом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Тоттенхэм

Совершенно неуверенный футбол демонстрируют «шпоры» в текущем сезоне Премьер-лиги. За 21 игру чемпионата клуба удалось завоевать 27 зачетных пунктов, благодаря которым он занимает 14-е место турнирной таблицы. Однако даже сейчас расстояние от топ-5 не критично – всего 6 очков. С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от «Ньюкасла».

За 6 туров Лиги чемпионов лондонцам удалось завоевать 11 очков. Такие результаты позволяют клубу находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от необходимого топ-8 составляет всего 1 балл.

Астон Вилла

А вот «Вилла» только начала сезон неудачно, а в дальнейшем смогла набрать отличную игровую форму. После 21 тура АПЛ на балансе клуба есть 43 очка, позволяющих находиться на 3-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», на данный момент составляет 6 зачетных пунктов.
Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

В Лиге Европы бирмингемцы тоже очень успешны. За 6 туров «Астон Вилли» удалось набрать 18 баллов, благодаря которым она занимает 3-ю позицию турнирной таблицы.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Астон Вилла». На счету команды 3 победы, еще 2 выигрыша завоевал «Тоттенхэм».

Интересные факты

  • В последних 6-х матчах «Тоттенхэм» одержал лишь 1 победу.
  • За 9 предыдущих игр «Астон Вилла» лишь раз сохранила ворота сухими.
  • В предыдущих 7-х выездных матчах «Вилла» имеет 5 побед.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.81.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
10 января 2026 -
19:45
Астон Вилла
Тотал больше 2.5 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тайм в Кубке для Зинченко. Ноттингем по пенальти проиграл триллер Рексхэму
Определены первые участники 1/16 финала Кубка Англии
Чарльтон – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Тоттенхэм Астон Вилла прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом
Футбол | 09 января 2026, 17:49 8
Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом
Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом

Президент «Университатя Крайова» Адриан Митителу разгневан из-за положения Владислава Бленуце

Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Футбол | 09 января 2026, 10:46 9
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира

«Ювентус» нацелился на украинского футболиста

Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Бокс | 09.01.2026, 09:33
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Футбол | 09.01.2026, 08:33
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
ВИДЕО. Как Бензема в Саудовской Аравии сделал хет-трик за один тайм
Футбол | 09.01.2026, 23:17
ВИДЕО. Как Бензема в Саудовской Аравии сделал хет-трик за один тайм
ВИДЕО. Как Бензема в Саудовской Аравии сделал хет-трик за один тайм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
08.01.2026, 07:22 1
Футбол
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
08.01.2026, 09:02 5
Футбол
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Жозе Моуриньо разнес игроков Бенфики после вылета из Кубка лиги
Жозе Моуриньо разнес игроков Бенфики после вылета из Кубка лиги
08.01.2026, 05:37 1
Футбол
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
08.01.2026, 07:38
Футбол
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 57
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем