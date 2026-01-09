В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Тоттенгэмом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Тоттенхэм

Совершенно неуверенный футбол демонстрируют «шпоры» в текущем сезоне Премьер-лиги. За 21 игру чемпионата клуба удалось завоевать 27 зачетных пунктов, благодаря которым он занимает 14-е место турнирной таблицы. Однако даже сейчас расстояние от топ-5 не критично – всего 6 очков. С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от «Ньюкасла».

За 6 туров Лиги чемпионов лондонцам удалось завоевать 11 очков. Такие результаты позволяют клубу находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от необходимого топ-8 составляет всего 1 балл.

Астон Вилла

А вот «Вилла» только начала сезон неудачно, а в дальнейшем смогла набрать отличную игровую форму. После 21 тура АПЛ на балансе клуба есть 43 очка, позволяющих находиться на 3-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», на данный момент составляет 6 зачетных пунктов.

Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

В Лиге Европы бирмингемцы тоже очень успешны. За 6 туров «Астон Вилли» удалось набрать 18 баллов, благодаря которым она занимает 3-ю позицию турнирной таблицы.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Астон Вилла». На счету команды 3 победы, еще 2 выигрыша завоевал «Тоттенхэм».

Интересные факты

В последних 6-х матчах «Тоттенхэм» одержал лишь 1 победу.

За 9 предыдущих игр «Астон Вилла» лишь раз сохранила ворота сухими.

В предыдущих 7-х выездных матчах «Вилла» имеет 5 побед.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.81.