Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2. Львы выбили шпор. Видео голов и обзор матча

В субботу, 10 января, состоялось противостояние представителей АПЛ в рамках 1/32 финала Кубка Англии: «Тоттенхэм» – «Астон Вилла».

Матч на «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне разочаровал местных фанатов, поскольку их команда вылетела из розыгрыша Кубка.

«Астон Вилла» в первом тайме забила два мяча и создала комфортное преимущество.

«Шпоры» сумели отыграть один гол, но этого оказалось недостаточно – 1:2 в пользу «львов».

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2

Голы: Одобер, 54 – Буэндиа, 22, Роджерс, 45+3

Видео голов и обзор матча: