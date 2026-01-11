Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2. Львы выбили шпор. Видео голов и обзор матча
Кубок Англии
Тоттенхэм
10.01.2026 19:45 – FT 1 : 2
Астон Вилла
Кубок Англии
11 января 2026, 12:58 | Обновлено 11 января 2026, 12:59
Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2. Львы выбили шпор. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2. Львы выбили шпор. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 января, состоялось противостояние представителей АПЛ в рамках 1/32 финала Кубка Англии: «Тоттенхэм» – «Астон Вилла».

Матч на «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне разочаровал местных фанатов, поскольку их команда вылетела из розыгрыша Кубка.

«Астон Вилла» в первом тайме забила два мяча и создала комфортное преимущество.

«Шпоры» сумели отыграть один гол, но этого оказалось недостаточно – 1:2 в пользу «львов».

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2

Голы: Одобер, 54 – Буэндиа, 22, Роджерс, 45+3

Видео голов и обзор матча:

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Вильсон Одобер (Тоттенхэм), асcист Рандал Коло-Муани.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла), асcист Эмилиано Буэндиа.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла), асcист Дониелл Мален.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
