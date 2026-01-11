Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2. Львы выбили шпор. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
В субботу, 10 января, состоялось противостояние представителей АПЛ в рамках 1/32 финала Кубка Англии: «Тоттенхэм» – «Астон Вилла».
Матч на «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне разочаровал местных фанатов, поскольку их команда вылетела из розыгрыша Кубка.
«Астон Вилла» в первом тайме забила два мяча и создала комфортное преимущество.
«Шпоры» сумели отыграть один гол, но этого оказалось недостаточно – 1:2 в пользу «львов».
Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2
Голы: Одобер, 54 – Буэндиа, 22, Роджерс, 45+3
Видео голов и обзор матча:
События матча
