Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 22:07 |
Известно, на сколько подпишет с Оболонью контракт первый зимний новичок

Задержка только по медосмотру

Известно, на сколько подпишет с Оболонью контракт первый зимний новичок
ФК Ингулец. Роман Волохатый

Как стало известно Sport.ua, еще в конце прошлого года между руководством клубов была достигнута договоренность о переходе полузащитника «Ингульца» Романа Волохатого в «Оболонь».

По имеющейся информации, 25-летний футболист 10 января пройдет в Киеве медосмотр и, если обойдется без замечаний, то подпишет двухлетний контракт с «пивоварами».

Кроме «Ингульца» Роман Волохатый также выступал за тернопольскую «Ниву».

Оболонь» занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. В первых 16 матчах чемпионата команда Александра Антоненко набрала 17 очков.

Ранее киевский клуб УПЛ подписал хавбека из Первой лиги.

Оболонь Киев Роман Волохатый трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины инсайд чемпионат Украины по футболу Ингулец
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
