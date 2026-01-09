Известно, на сколько подпишет с Оболонью контракт первый зимний новичок

Как стало известно Sport.ua, еще в конце прошлого года между руководством клубов была достигнута договоренность о переходе полузащитника «Ингульца» Романа Волохатого в «Оболонь».

По имеющейся информации, 25-летний футболист 10 января пройдет в Киеве медосмотр и, если обойдется без замечаний, то подпишет двухлетний контракт с «пивоварами».

Кроме «Ингульца» Роман Волохатый также выступал за тернопольскую «Ниву».

Оболонь» занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. В первых 16 матчах чемпионата команда Александра Антоненко набрала 17 очков.

Ранее киевский клуб УПЛ подписал хавбека из Первой лиги.